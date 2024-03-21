Gördesli Makbule Hangi Cephede Savaşmıştır? Gördesli Makbule Kimdir, Kurtuluş Savaşı’nda Nerede Mücadele Etmiştir?

Kurtuluş Savaşında Anadolu halkı topyekûn olarak İtilaf Devletlerine karşı mücadele etmiştir. Bu mücadelede halk ve asker, omuz omuza savaşırken tek düşündükleri durum ülkenin bağımsızlığı olmuştur. Bu bağımsızlık mücadelesi Anadolu halkında kadınlar daha fazla mücadelenin tam ortasında yer alırken Gördesli Makbule kimdir sorusuyla karşılaşırız. Mücadelede Gördesli Makbule hangi cephede savaşmıştır ve Kurtuluş Savaşı'nda nerede mücadele etmiştir, konuları Kurtuluş savaşında verdiği mücadele için önemlidir.

Gördesli Makbule Kimdir?

Gördesli makbule hanım ya da Gördesli makbule efe, Manisa'nın 1902 yılında Gördes ilçesinde doğan; Türk Kurtuluş Savaşı'nda İzmir ve çevresinde Yunanlılara Karşı mücadele verirken ölen Türk kadınıdır. Daha bir yıllık evli iken eşi ile beraber Kuvayımilliye'ye katılmıştır, 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusunun İzmir'i işgali ve Batı Anadolu'yu işgal etmeye başlaması üzerine 7 Kasım 1921'de eşi Halil Efe ile Türk direniş çetelerine katılmıştır. Yunan kuvvetleri ile çıkan çatışmalara katılmıştır.

Gördesli Makbule Hangi Cephede Savaşmıştır?

Yunanlıların Sakarya Meydan muharebesini kaybetmesi ile Afyon mevzilerine çekilmelerinin yanında bir taraftan da Halil Efe'nin komutasındaki Gördes- Sındırgı- Akhisar bölgesinde Kuvayımilliyeye karşı faaliyet gösteriyorlardı. Gördesli Makbule Yunanlılara karşı Şahinkaya köyü ve Akkocalı köyü civarında Kocayayla mevkiinde, baskın sonucu geri çekilen arkadaşlarına cesaret vermek amacı ile öne atılınca başından vurularak şehit olmuştur

Kurtuluş Savaşı'nda Nerede Mücadele Etmiştir?

Gördesli Makbule Efe, Yunan ordusunun İtilaf devletleri ile antlaşması üzerine 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'i işgal etmiş ve ardından da Batı Anadolu'yu işgal etmeye başlamıştır. Bunun üzerine, 7 Kasım 1921 tarihinde Gördesli Makbule daha on dokuz yaşında ve henüz de bir yıllık evli iken eşi Halil Efe ile birlikte Kuvayımilliye emrinde çete savaşlarına katılmış, Batı Anadolu Cephesinde kurtuluş mücadelesi vermeye başlamıştır.