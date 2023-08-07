Gordion Antik Kenti Nerede? Gordion Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Çeşitli arkeoloji ekipleri tarafından yapılan kazılarla ortaya çıkarılmış ve günümüzdeki haliyle sergilenen Gordion Antik Kenti surlarla çevrili bir kale görüntüsüne sahiptir. Yapılan kazılar sonucunda eski çağlara ait, gündelik yaşamda kullanılan aletlere ve küçük ev kalıntılarına rastlanmıştır. Kale görünümüne sahip bu yapının büyük bir yangın sonucunda tahrip olduğu bilgisi tarihçiler tarafından aktarılır. Yangından sonra burada kurulmuş insanlar tarafından yenilenen kalede ise eski kalenin mimari tasarımından etkiler görülmektedir. Gordion Antik Kenti´nin yapısının görkeminin yanı sıra hakkında anlatılan hikâye ve efsaneler de vardır. Tarihi açıdan değeri olan bu hikayeleri dinlemeden önce Gordion Antik Kenti´nin ne zaman inşa edildiği ve hangi medeniyete ait olduğu bilgisi araştırmacıya arka plan kazandırır.

Gordion Antik Kenti Ne Zaman İnşa Edildi ve Hangi Medeniyete Ait?

Gordion Antik Kenti´nin bulunduğu sınırlar içerisinde yapılan araştırmalara göre eski çağ medeniyetlerinden Friglerin kazanılan bir savaş sonucu bölgeye gelip kuruldukları ortaya çıkarılmıştır. Antik kentin kalıntıları incelendiğinde ise yapının kurulma tarihinin milattan önce dokuzuncu yüzyıla kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Yapının inşaatına başlanma nedeninin ise muhtemelen Friglerin devletleşme çalışmasından dolayı olduğu tahmin edilmektedir. Frigya'nın devlet haline gelmesinden sonra ise yapının bulunduğu bölge Frigya´ya başkentlik yapmıştır. Yapının içerisinde ise ana kapı, büyük avlu, dizili dikdörtgen binalar ve saray alanı bulunmaktadır.

Gordion Antik Kenti Nerede?

İlk çağ medeniyetlerinden biri olan Frigya´ya başkentlik yapmış Gordion Antik Kenti günümüzde Ankara ilinin Polatlı ilçesi sınırlarında bulunmaktadır. Sakarya Nehri ve Porsuk Çayı'nın birleşim noktasına yakınlığı dolayısıyla yaşam koşulları bu bölgede yerleşime gayet elverişlidir. Bu nedenle Frigler tarafından yerleşim yeri olarak belirlenmiş ve çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Gordion Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Gordion Antik Kenti`nin Ankara merkeze uzaklığı 96 km, Polatlı ilçesinin merkezine uzaklığı ise yaklaşık 29 km olarak belirlenmiştir. Müzeye hususi araç veya toplu taşıma ile rahatlıkla ulaşım sağlanabilir. Toplu taşıma ile müzeye gelmek isteyenler Polatlı ilçesinden Yassıhöyük köyüne giden araçları tercih etmelidirler. Hususi araç ile gelmek isteyenler ise Ankara Eskişehir yolu üzerinde Polatlı'yı geçtikten sonra yolun sağındaki tabelayı takip ederek Gordion Antik Kenti´ne ulaşımı sağlayabilirler.

Gordion Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Haftanın her günü açık olan ve 08:30-19:00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekleyen Gordion Antik Kenti´nin giriş ücreti 60 TL olarak belirlenmiştir. Belirtilen zaman aralığında ve fiyatın karşılanması halinde ören yerinin içinde bulunan kalıntıları görebilir, Gordion Müzesi´ni de gezebilirsiniz.