Görelilik Teorisi Nedir? Einstein Görelilik Teorisi Neyi Savunur, Kanıtlandı Mı?

Neredeyse hepimiz Albert Einstein adını duymuşuzdur. Einstein'ın teorilerini araştırırken Görelilik teorisi nedir, sorusu ile karşılaşırız. İzafiyet teorisi görelilik kuramı nedir, dediğimizde izafiyet teorisinin özel görelilik kavramı olduğunu öğreniriz. Einstein görelilik teorisi ne işe yarar veya neyi savunur, sorularına özel görelilik ve genel görelilik kavramının birleşimi olduğu ve zaman, mekân, hız, hareket ve cisim bütünlüğü olduğu yanıtı veririz.
20. yüzyılda, bu teorinin Albert Einstein tarafından ortaya atılmasıyla beraber teorik fizik ve astronomi dünyasında büyük yankı oluşturdu ve hatta zamanla Isaac Newton tarafından yaratılan, 200 yıllık mekanik teorisinin yerini aldı. Görelilik teorisi, Albert Einstein'ın çalışmaları sonucu önerilen ve yayınlanan, özel görelilik ve genel görelilik adlarında birbirleriyle ilişkili iki teorisini kapsamaktadır.
Einstein'ın Görelilik Prensibi, basitçe şöyle açıklayabiliriz:
Görelilik teorisi, özel görelilik teorisi ve genel görelilik teorisi olarak ikiye ayrılmasını şu şekilde açıklayabiliriz:
Işık hızına yakın hızlarda hareket eden cisimlerin hareket doğrultularındaki uzunlukları bir miktar kısalır. Bunun sebebi ise zaman genişlemesine benzer olarak her zaman sabit bir hıza sahip olan ışığın cismin farklı kısımlarından farklı zamanlarda gözlemciye ulaşmasıdır. Gözlemci cismin bütün kısımlarını aynı anda göremediği için hareket halindeki cismin uzunluğunu durgun haldeki uzunluğundan farklı algılar. Modern fiziğe göre ışık hızında giden 4 metrelik bir araç ışık hızında gittiğinde 2 metrelik iki ucu açık bir garaja çiziği bile olmadan sığdırabiliriz.
Ünlü fizikçi Albert Einstein'ın genel görelilik teorisi, yüz yılı aşkın bir süre sonra ilk kez kanıtlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları, ilk kez uzayın derinliklerinde bir kara deliğin arkasında ışık tespit etti. Nature adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma, Dünya'dan yaklaşık 100 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir kara deliği çevreleyen X-ışını renklerini analiz etti. Bu durum, nesnenin yoğun yerçekiminin uzayı çarpıtması ve ışığı tekrar görüntüye döndürmesinin bir sonucu olarak meydana geldi. Söz konusu renkler, bilim insanlarının kara deliğin içyapısını haritalamak için kullandıkları diskten gelen X-ışını ışığının parlaması sonucunda oluştu.