Geçmişte etkin volkanların olduğu bir bölge olan Göreme vadisi günümüzde peri bacalarının yer aldığı erozyona uğramış bir platodur. Peri bacaları geçmişte işlevsel mekanların kullanımı amacıyla oyulmuş olmasının yanı sıra barınmak amacıyla da oyulmuş olan görülmeye değer doğal yapılara sahiptir. Bu doğal yapıları daha yakından görmek isteyenlerin Göreme Milli Parkı nerede, nasıl gidilir? Göreme Milli Parkı yol tarifi ve giriş ücreti cevap aradığı bazı sorulardır.

Göreme Milli Parkı Nerede, Nasıl Gidilir?

Göreme Milli Parkı'na Nevşehir-Uçhisar rotasını takip ederek 20 dakika gibi bir sürede ulaşabilirsiniz. Ayrıca Göreme'ye birçok otobüs firması da sefer düzenlemektedir.

Göreme Milli Parkı Yol Tarifi ve Giriş Ücreti

Göreme Milli Parkı Nevşehir il sınırları içinde yer alan bir milli parktır. Bölgenin tam konumu Nevşehir ile Avonos-Ürgüp ilçeleri arasında konumlanmış olan 40 kilometrelik alandır. Göreme Milli Parkına giriş ücreti ise 30 TL olup müzekart ile girişler ücretsizdir.