Görev Zıt Anlamlısı Nedir? Görev Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Türkçede görev kelimesinin kullanımlarının tümü addır. Bunun yanında görev kelimesinin bazı anlam ilişkileri oldukça gelişmiştir. Bunun en büyük nedeni, görev kelimesinin birçok anlamının bulunmasıdır. Görev kelimesinin anlamlarının çoğu gerçek anlamda kullanılsa da bazıları terim anlamdır.
Görev kelimesinin anlam özelliklerini kavramadan önce görev kelimesinin anlamlarını iyi bilmek gerekir. Bu bağlamda günümüzde oldukça sık kullanılan görev kelimesinin anlamlarını şu şekilde gösterebiliriz:
Görev kelimesiyle ilgili örnek cümleler ise aşağıdadır:
Cümle içerisinde birbirinin karşıt anlamlısı olarak kullanılan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denmektedir. Bu tanıma göre görev kelimesinin zıt anlamlısı bulunmamaktadır.
Görev kelimesiyle benzerlik gösteren bazı kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeler görev kelimesinin anlam ilişkileri ve anlam özellikleri sayesinde benzerlik göstermektedir. Buna göre görev kelimesine benzer kelimeler şöyledir: