Görev Zıt Anlamlısı Nedir? Görev Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Türkçede görev kelimesinin kullanımlarının tümü addır. Bunun yanında görev kelimesinin bazı anlam ilişkileri oldukça gelişmiştir. Bunun en büyük nedeni, görev kelimesinin birçok anlamının bulunmasıdır. Görev kelimesinin anlamlarının çoğu gerçek anlamda kullanılsa da bazıları terim anlamdır.

Görev Kelimesinin Anlamı Nedir?

Görev kelimesinin anlam özelliklerini kavramadan önce görev kelimesinin anlamlarını iyi bilmek gerekir. Bu bağlamda günümüzde oldukça sık kullanılan görev kelimesinin anlamlarını şu şekilde gösterebiliriz:

Bir kimsenin ya da bir şeyin yapageldiği, göregeldiği iş ya da kendisinden beklenen eylem, iş.

Bir kimsenin işi ya da resmi iş.

Bir şeyin iş görme yetisi, işlev.

Bir tümcede bir dil biriminin öteki birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.(dilbilgisi terimi)

Bir organın ya da gözenin yaptığı iş, işlev.(biyoloji terimi)

Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.(matematik terimi)

Görev kelimesiyle ilgili örnek cümleler ise aşağıdadır:

Sen görevini yerine getirmezsen kim yapacak bu işleri söyle bakalım?

Senin görevin sorumluluklarını yerine getirerek iyi bir öğrenci olmaktır.

Görev Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Cümle içerisinde birbirinin karşıt anlamlısı olarak kullanılan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denmektedir. Bu tanıma göre görev kelimesinin zıt anlamlısı bulunmamaktadır.

Görev Kelimesine Benzer Kelimeler

Görev kelimesiyle benzerlik gösteren bazı kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeler görev kelimesinin anlam ilişkileri ve anlam özellikleri sayesinde benzerlik göstermektedir. Buna göre görev kelimesine benzer kelimeler şöyledir: