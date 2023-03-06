Gotik Mimari Akımı Nedir? Mimaride Gotik Örnekleri, Özellikleri ve Temsilcileri

Gotik mimari akımı nedir konusu sanat tarihinde önemli bir yere sahiptir. Farklı bir tarz olarak ilgi çeken Gotik mimari akımı hangi dönem ortaya çıktı sorusu en çok dikkati çeken konulardandır. Bunun yanında mimaride Gotik özellikleri ve öncüleri, temsilcileri kimler sorusuna da yanıt arayan birçok sanatsever bulunur. Mimaride gotik örnekleri, özellikleri ve temsilcileri haberimizin devamından okuyabilirsiniz.

Gotik Mimari Akımı Nedir?

Gotik ismi ilk defa 16. Yy'da duyulmaya başlanmıştır. Roma İmparatorluğu'nu yıkan Got'ların mimari anlayışları için "Barbarlara Özgü" anlamında kullanılan bir kelimedir. Bu kelimeyi bahsedilen anlamda kullanan kişi de İtalyan sanatçı Giorgio Vasari'dir. Günümüzde müzik, sanat ve moda, dekorasyon alanlarının birçoğunda Gotik tarzı görmek mümkün olabilir. Belirli bir stili ifade eden Gotik mimari ağırlıklı olarak mimaride ve heykel sanatında ortaya çıkmıştır. Bu nedenle nerede ve ne zaman ortaya çıktığı en çok merak edilen konulardır.

Gotik Mimari Akımının Temsilcileri Kimler?

Gotik mimari tarzı ilk olarak 12. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bu anlayış 16. yüzyıl sonlarına kadar da devam etmiştir. Avrupa'nın birçok ülkesinde örneklerine rastlanan bu sanat akımı önceki sanat akımına eleştirel bir şekilde ortaya çıkmıştır. Romanesk stilinin gelişmesi ile ortaya çıkan bu sanat anlayışı zamanla yerini Rönesans dönemindeki yapılara bırakmıştır.

İlk defa ortaya çıktığı yer ise Fransa'nın kuzeyinde bulunan Paris ve çevresini de kapsayan Ile de France olarak isimlendirilen bölgedir. Gotik mimari alanda ortaya çıkarılan ilk mimari yapı ise 1122 senesinde Fransız tarihçi ve mimar olan Abbot Suger'in tasarlamış olduğu St. Denis Bazilikası olduğu söylenebilir. Ünlü mimar kilisenin tasarımında sivri kemerler ve son derece detaylı süslemeler kullanmıştır. Bu akımın en önemli temsilcileri genelde din adamı kökenli olan kişilerdir.

Gotik Mimari Stil Neden Ortaya Çıktı?

Bu mimari anlayış Haçlı Seferlerinden yenik olarak çıkan ve diğer sebeplerle de halkın güvenini kaybeden kilisenin yeniden otorite sağlaması amacı ile ortaya çıkmıştır. Kilisenin etkisinden çıkan halkın yeniden kiliseye saygı duyması amacını taşır. Bununla birlikte bu özellikler Avrupa'daki birçok katedral ve kiliselerde kendini detaylı olarak gösterir. Yapılma amacı Tanrıyı yücelterek Hristiyanlığı yaymaktır.

Gotik Mimari Akım Özellikleri Neler?

Gotik mimari akımının özellikleri incelendiğinde sıradan yapılardan çok farklı ve işçilikli oldukları görülebilir. Yapıların en önemli ve göze çarpan özellikleri hakkında şunlardan bahsetmek mümkün olabilir:

En çok dikkati çeken özelliği eserlerin uzunlamasına büyümesidir.

Gotik yapılarda süslemeler daha da artış göstermiştir. Karmaşık ve birbirine geçmiş doğal şekiller yer almaz.

Sivri kemerler kullanılmıştır ve binalar yükseldikçe ağırlığın artması sorunu ortaya çıkmıştır. Bunun için de dayanma kemerleri yapılmıştır.

Pencereler ve açıklıklar ön plana çıkarılmıştır.

Işık daha da önemli bir unsur haline gelmiştir. Rengarenk vitray pencerelerden içeri ışık huzmelerinin girmesi ruhani bir ortam yaratmıştır.

Gotik mimaride önceleri sade olan pencereler daha süslemeli bir hale getirilmiştir.

Heykel ve kabartmaların sayısı artış göstermiştir.

Bunlara ek olarak renkli camlar dini resimlerle hareketlendirilmiştir. Yuvarlak gül pencereler bu üslubun temel özellikleri arasında yer alır. En önemli örnekleri arasında Sainte Şapeli/ Paris, Strazburg Notre Dame Katedrali/Fransa sayılabilir.