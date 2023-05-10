Göynük ilçesinde sembol olarak kabul edilen ve çok sayıda turist tarafından ziyaret edilen birçok nokta bulunur. Tatil veya gezi amaçlı gidilen yerler arasında bulunan Göynük'e nasıl ulaşım sağlandığı merak konusudur. Bu yazımızda sizler için Göynük nerede, Göynük nereye bağlı ve nasıl gidilir gibi soruların cevaplarını araştırdık. Konuyla ilgili aklınıza takılan tüm bu soruların cevaplarına yazımızın içerisinden ulaşabilirsiniz.

Göynük Nerede?

Göynük, gezip görülebilecek yerler arasında yer alan bir ilçe olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölgede Osmanlı zamanından kalma tarihi yapılar bulunur. Ayrıca tabiat parkı, gölet gibi birçok doğal güzellik alanıyla da öne çıkan bir ilçedir. Günümüzde birçok kişi göynük nereye bağlı diye merak etmekte ve konuyla ilgili arama motorları üzerinden birtakım araştırmalar yapmaktadır. Göynük'e tatil amaçlı ya da günübirlik gezi amaçlı gelmek isteyenler bu ilçenin hangi ilde olduğunu merak etmektedir. Göynük, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Bolu şehrimizin bir ilçesidir. İlçe aynı zamanda şeker fasulyesi, tahta oymacılık eserleri, tokalı ürünleri ve uğut marmeladı ile de oldukça meşhur bir ilçesidir.

Göynük'e Nasıl Gidilir?

Bolu'ya bağlı bir ilçe olarak karşımıza çıkan Göynük'e ulaşım için birçok farklı seçenek mevcuttur. Özel araç, otobüs, minibüs gibi birçok farklı ulaşım aracıyla ilçeye kolaylıkla ulaşabilmeniz mümkündür. Göynük'ün Bolu şehir merkezine olan uzaklığı ortalama 96 km'dir. İlçeye şehir merkezi üzerinden ulaşım sağlayabilmek için D160 ve Bolu-Bilecik Yolu/D160 yolunu tercih edebilirsiniz. Özel araçla bu yol yaklaşık olarak bir buçuk saat kadar sürmektedir. İlçenin konumu ve ulaşımıyla ilgili daha fazla bilgiye online hizmet sunan yol haritalarını kullanarak da erişim sağlayabilirsiniz.