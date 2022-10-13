Göz Ardı Etmek Deyiminin Anlamı Nedir? Göz Ardı Etmek Deyim Anlamı, TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Kullanımı

Herhangi bir olaya ya da kişiye gereken önemi vermemek, ilgilenmemek, umursamamak gibi anlamları ifade eden göz ardı etmek deyiminin anlamı merak ediliyor. Bilindiği üzere; dilimizde deyim ve atasözleri cümlelerin pekiştirilmesi, anlamın bütünleşmesi ve ifade edilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Göz ardı etmek deyimi de sıkça tercih edilen ve kullanılan deyimler arasında yer almaktadır. Bu başlık altından; göz ardı etmek deyiminin anlamına ulaşabilirsiniz. İşte TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği.

GÖZ ARDI ETMEK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

Göz ardı etmek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, göz ardı etmek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- gereken önemi vermemek

GÖZ ARDI ETMEK DEYİMİ NE DEMEK?

Göz ardı etmek deyimi; kişilerin herhangi bir durumu, olayı ya da kişiyi dikkate almaması, umursamaması anlamlarını taşır. Özetle; gereken önemi vermemesi demektir.

GÖZ ARDI ETMEK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ