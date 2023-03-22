Göz Ardı Nasıl Yazılır? TDK Gözardı Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Göz ardı nasıl yazılır sorusu eminim pek çok kişinin kafasını karıştırmaktadır. Çünkü, terim olarak birleşik kelime olarak geçse de iki farklı kelimenin yan yana gelip ayrı yazılması durumu, her ne kadar adı birleşik olsa da, bazı kelimelerde görülmektedir. Bundan dolayı TDK gözardı doğru yazılışı hakkında içeriğimizi hazırladık. Hazırladığımız içerikte göz ardı birleşik mi ayrı mı sorusu hakkında sizleri aydınlatacağız. Haberimizin kalan kısmına inerek gözardı nasıl yazılır sorusunun detaylarını bulabilirsiniz.

Göz Ardı Nasıl Yazılır?

Gözardı kelimesi TDK'ye göre, gereken önemi vermemek anlamı taşımaktadır. Doğru kullanımı ve yazılışı ise "göz ardı" şeklindedir.

Gözardı Kelimesi Ayrı Mı Yazılır?

Birleşik kelimeler sadece birleşik olarak yazılan kelimeleri değil, aynı zamanda iki ayrı kelimeden oluşan ve bu iki kelimenin ayrı yazılmasıyla oluşan kelimeleri de kapsamaktadır. Yani bir kelime ile ilgili olarak birleşik kelime ifadesine rastladığımız zaman hemen birleşik yazıldığını kanısına varmamalıyız. Kelimelerin okunduğu gibi yazılmadığını unutmamamız gerekmektedir. Söylerken yazım yanlışlarını fark etmeyeceğimiz gibi yazarken yazım kurallarına dikkat etmemiz gerekir. Tüm bunlar dikkate alındığında ve TDK'nin açıklamasına bakıldığında çıkardığımız sonuç ise göz ardı kelimesinin ayrı yazılmasının doğru olduğudur.

TDK Gözardı Doğru Yazılışı

TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazılışı: Göz ardı

Yanlış yazılışı: Gözardı

Göz Ardı Kelimesi İle İlgili Örnek Cümleler

- Bunlar göz ardı etmek istemeyeceğiniz diş problemleridir.

- Ancak mevcut durumumuzla geçen haftaki yaşadığımız olaylar arasındaki paralellikleri de göz ardı etmek imkansız.

- Kendi başarılarını sen göz ardı etsen ben etmem.

- Yazı yazdığınız stresli zamanlarda bu basit stratejiyi göz ardı etmek kolaydır.

- Çoğu kişi su içmesi gerektiğinin farkında olsa da bunu yapmanın etkilerini göz ardı etmek kolay oluyor.

- Bazıları bunun tamamen doğru olmadığını iddia ederken, senin düşünceler arasındaki istikrarının önemini göz ardı etmek zor.

- İnternetin hayatımıza girdikten sonra getirdiği kolaylıkları göz ardı etmek mümkün değil.

- Düzenli egzersiz ve fiziksel aktivitelerin sağlık açısından olan faydalarını göz ardı etmek imkansız.

- Farkına vardığımız işaretler göz ardı etmek için çok büyük olabilirler.

- Eleştirmenlerden olumlu yorumların yanı sıra; açtığı hikâyeleri sonlandırmamak, dönemin politik atmosferini göz ardı etmek, zaman algısına sahip olmamak gibi yönlerden olumsuz eleştiriler aldı.

- Yalnızca galaksileri sayarak ışıma gücü yoğunluğunu ölçmek karanlık maddenin katkısını göz ardı etmek demektir.

- Letonya'nın bölünmesini protesto etmek ve çıkarlarını göz ardı etmek zorundayız.

- Bu hesaplar arasında para akışının zamanla azalmasını göz ardı edemeyiz.

- Dikkatsizlikten doğan fark küçüktür ama bu farkı göz ardı edemeyiz.

- Göz Ardı ettiğin konunun önemini ne zaman farkına varacaksınız?

- Bu yaşadığımız olayı, söylenen sözleri göz ardı etmeyip daha büyük etkilere sebep olmadan önlemini almalıyız.

- Sen derslerini göz ardı edip başka şeylere yoğunlaştığın için şu an bu durumdasın.

- Sabah iş yerine çalışmaya gittiğin zaman masanın üzerinde biriken dosyaları göz ardı etmezsen eğer, akşamları eve daha erken gelebilirsin.

- Parka giderken çocuğun yemeğini almayı göz ardı etme ki parkta çocuk sana eziyet etmesin.