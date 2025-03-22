Göz Bebeği Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Gözbebeği Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Bazen bir kelimenin anlamına bağlı olarak yazım kuralları değişebilir. "Göz bebeği" ifadesi hem gözün merkezinde bulunan yuvarlak yapı için hem de sevilen, değer verilen kişi ya da şeyleri tanımlamak için kullanılır. Ancak, kelimenin bu iki farklı anlamı onun yazılışına da doğrudan etki etmez. Göz bebeği nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır sorularına ek olarak hem fizyolojik hem de duygusal anlamda derin bir anlama sahip olduğunu ayrıca konuşmak gerekir.

Göz Bebeği Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "göz bebeği" kelimesi her zaman ayrı yazılmalıdır. Çünkü kelimenin bileşenleri bağımsız anlamlarını korur ve tamlama yapısı oluşturur. Hem tıbbi kullanımlarda hem de mecazi anlamlarda "göz bebeği" şeklinde ayrı yazılması gerektiğini unutmamak önemlidir.

TDK'ye Göre Gözbebeği Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre, "göz bebeği" ifadesi ayrı yazılır. Yani, "gözbebeği" şeklinde bitişik yazmak yanlıştır. Bu kural, ifadenin isim tamlaması olarak kabul edilmesinden kaynaklanır. İsim tamlamaları, iki veya daha fazla ismin bir araya gelerek oluşturduğu ifadelerdir ve ayrı yazılırlar.