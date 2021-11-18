Göz Eş Anlamlısı Nedir? Göz Kelimesinin Eş Anlamlısı

Göz kelimesi Türkçe kökenli bir sözcük olup Eski Türkçeden günümüze kadar anlamını yitirmeden gelen nadir kelimelerden biridir. Yapılan araştırmalara göre göz sözcüğünün tarihte görüldüğü ilk kaynak 735 yılına ait Orhun Yazıtlarıdır. Bu kelime yazıtlarda "körür közüm körmez teg bilir biligim bilmez teg boldı" şeklinde geçmektedir. Peki, göz eş anlamlısı nedir? İşte göz kelimesinin eş anlamlısı…

Göz ne demek? Türk Dil Kurumu'na Göre Göz Tanımı

Türk Dil Kurumu'na göre göz kelimesinin 13 farklı anlamı bulunmaktadır:

Görme organı

Bazı deyimlerde, görme ve bakma

Oda

Bakış, görüş

Suyun topraktan kaynadığı yer

Delik, boşluk

Çekmece

Terazi kafesi

Nazar

Sevgi, ilgi, gönül bağlantısı

Ağacın tomurcuk veren yerlerinden her biri

Bölüm

Bazı yaraların uç bölümü

Göz Eş Anlamlısı

Göz kelimesinin Türk Dil Kurumu'nun belirttiği anlamlara göre çeşitli eş anlamlıları bulunmaktadır. Sözlükteki ilk anlamı yani görme organı ismi olarak göz eş anlamlısı basar kelimesidir. İkinci olarak, göz kelimesinin suyun topraktan kaynadığı yer anlamını taşıyan eş anlamlısı kaynak kelimesidir. Bu sözcük Türkiye Türkçesine ait bir sözcük olup tarihte geçtiği ilk yazılı kaynak Meninski'nin 1680 yılına ait Thesaurus'udur. Türkçe çok üretken bir dildir ve bu üretkenliğin temelinde yatan sebeplerden birisi yapım ekleridir. Bu ekler kelimelerin kök ve gövdelerine gelerek başka anlamda yeni bir kelime türemesini sağlarlar. Kaynak kelimesi de yapım ekleri ile kaynamak fiilinden –ık eki ile türetilmiştir. Son olarak, bölüm anlamındaki gözün eş anlamlısı hane sözcüğüdür. Hane sözcüğü dilimize Farsçadan geçmiştir. Tarihte hane kelimesinin geçtiği ilk kaynak Codex Cumanicus'tur.