Göz ile İlgili Deyimler Nelerdir? Gözle İlgili Deyimler, Atasözleri ve Anlamları

Göz ile ilgili deyimler çoğu insanın gündeminde olan deyim konularından biri olarak güncelliğini korumaktadır. Son 20-30 sene içinde deyimler ile ilgili ciddi bir şekilde bilimsel çalışmalar yapılmış olsa dahi, yapılan ya da yapılacak olan her araştırmada deyimler konusunun belli bir planlama aşamasına gelinmektedir. Bu yüzden deyimler konusunda çözümlenmesi gereken sorunlarımız bir hayli çoğalmaktadır. Bu sorunlardan biri de Göz ile ilgili Deyimler ve Anlamları konusudur. Aşağıda çok daha fazlası yer almaktadır.
Göz ile İlgili Deyimler Nelerdir?
İçerisinde göz kelimesi geçen birçok deyim bulunmaktadır. Göz ile ilgili Deyimler ve Anlamları şu şekilde sıralanmaktadır;
- Göz açamamak: Yoğun, yorucu ve sıkı işler sebebiyle başka bir işle uğraşmaya vakit ve fırsat bulamamak.
- Göz aşinalığı: Karşılaşılan bir kişiyi daha önceden tanıyor gibi olmak ya da kısa bir süre önce görmüş gibi hissetmek.
- Göz banyosu: Güzel herhangi bir şeye hoşlanarak bakmak, bakakalmak, etkisinde kalmak, onu seyrederek hoşnut olmak.
- Gözle yemek, gözüyle yemek, gözleriyle yemek: Herhangi bir şeye yoğun istekle ve dik dik bakmak. Göz değdirmek, uğursuzluk getiren bakışlarla bir kimsenin kötü duruma düşmesine sebebiyet vermek.
- Göz boyamak: Nitelik olarak kötü bir şeyi iyiymiş gibi göstermek, böylelikle karşısındakini kandırmak; olan bir şeyi olduğundan farklı göstermek anlamlarına gelmektedir.
- Göz değmek: Kötülüğü dokunacağına inanılan bir kişinin kıskançlık veya hayranlıkla duygusuyla bakması sonucunda kötü bir duruma düşmek.
- Göz doyurmak: Herhangi bir şeyin görünüş olarak seyredenlere zevk vermek.
- Göz etmek: Başkalarının saklı tuttuğu isteklerini birine çaktırmadan, göz kırparak veya gözlerini oynatarak anlatmaya çalışmak.
Gözle İlgili Deyimler, Atasözleri ve Anlamları
Gözle ilgili sözler çoğu araştırma kaynaklarında yer almaktadır. İçinde göz kelimesi olan birçok deyim bulunmaktadır. Göz ile ilgili Deyimler ve Anlamları şu şekildedir;
- Göz kamaştırmak: Bir ışık ya da parlaklık karşısında kısa bir zaman bile olsa görmeyi zorlaştırmak.
- Göz kararı: Ölçülerek veya tartılarak kullanılan, satılan şeylerin ölçülmeden ve tartılmadan göz kararı ile karar verilmesidir.
- Göz kesilmek: Kişinin herhangi bir şeye tüm dikkatiyle bakmasıdır.
- Göz kırpmak: Birine amacını işaret diliyle anlatmak için bir gözünü bir an için açıp kapamak.
- Göz koymak: Bir şeyi ele geçirme isteği gütmek.
- Göz kulak olmak: Bir şeyin korunması konusunda dikkatli olmak.
- Göz kuyruğuyla bakmak: Göz ucuyla bakmak.
- Göz nuru dökmek: İnce, değerli bir şey oluşturmak için göz emeği harcamak.
- Göz süzmek: Göz kapaklarını birbirine yakınlaştırarak baygın bir şekilde bakmak.
- Göz yummamak: kişinin kusurlarını görmezliğe gelmemek.
- Gözden çıkarmak: Yokluğuna dayanmak, yok olmasına ve gitmesine razı olmak.
- Gözden düşmek: Daha önce kendisine değer vermiş kimselerin sevgi ve güvenini kaybetmek.
- Gözden geçirmek: Bir şeyin ne olduğunu, nasıl olduğunu anlamak için her yanını incelemek, detaylı bakmak, denetlemek.
- Gözden kaçmak: Görülmemiş, farkına varılmamış olmak.