Göz ile İlgili Deyimler Nelerdir? Gözle İlgili Deyimler, Atasözleri ve Anlamları

Göz ile ilgili deyimler çoğu insanın gündeminde olan deyim konularından biri olarak güncelliğini korumaktadır. Son 20-30 sene içinde deyimler ile ilgili ciddi bir şekilde bilimsel çalışmalar yapılmış olsa dahi, yapılan ya da yapılacak olan her araştırmada deyimler konusunun belli bir planlama aşamasına gelinmektedir. Bu yüzden deyimler konusunda çözümlenmesi gereken sorunlarımız bir hayli çoğalmaktadır. Bu sorunlardan biri de Göz ile ilgili Deyimler ve Anlamları konusudur. Aşağıda çok daha fazlası yer almaktadır.

Göz ile İlgili Deyimler Nelerdir?

İçerisinde göz kelimesi geçen birçok deyim bulunmaktadır. Göz ile ilgili Deyimler ve Anlamları şu şekilde sıralanmaktadır;

Göz açamamak : Yoğun, yorucu ve sıkı işler sebebiyle başka bir işle uğraşmaya vakit ve fırsat bulamamak.

: Yoğun, yorucu ve sıkı işler sebebiyle başka bir işle uğraşmaya vakit ve fırsat bulamamak. Göz aşinalığı : Karşılaşılan bir kişiyi daha önceden tanıyor gibi olmak ya da kısa bir süre önce görmüş gibi hissetmek.

: Karşılaşılan bir kişiyi daha önceden tanıyor gibi olmak ya da kısa bir süre önce görmüş gibi hissetmek. Göz banyosu : Güzel herhangi bir şeye hoşlanarak bakmak, bakakalmak, etkisinde kalmak, onu seyrederek hoşnut olmak.

: Güzel herhangi bir şeye hoşlanarak bakmak, bakakalmak, etkisinde kalmak, onu seyrederek hoşnut olmak. Gözle yemek, gözüyle yemek, gözleriyle yemek : Herhangi bir şeye yoğun istekle ve dik dik bakmak. Göz değdirmek, uğursuzluk getiren bakışlarla bir kimsenin kötü duruma düşmesine sebebiyet vermek.

: Herhangi bir şeye yoğun istekle ve dik dik bakmak. Göz değdirmek, uğursuzluk getiren bakışlarla bir kimsenin kötü duruma düşmesine sebebiyet vermek. Göz boyamak : Nitelik olarak kötü bir şeyi iyiymiş gibi göstermek, böylelikle karşısındakini kandırmak; olan bir şeyi olduğundan farklı göstermek anlamlarına gelmektedir.

: Nitelik olarak kötü bir şeyi iyiymiş gibi göstermek, böylelikle karşısındakini kandırmak; olan bir şeyi olduğundan farklı göstermek anlamlarına gelmektedir. Göz değmek : Kötülüğü dokunacağına inanılan bir kişinin kıskançlık veya hayranlıkla duygusuyla bakması sonucunda kötü bir duruma düşmek.

: Kötülüğü dokunacağına inanılan bir kişinin kıskançlık veya hayranlıkla duygusuyla bakması sonucunda kötü bir duruma düşmek. Göz doyurmak : Herhangi bir şeyin görünüş olarak seyredenlere zevk vermek.

: Herhangi bir şeyin görünüş olarak seyredenlere zevk vermek. Göz etmek: Başkalarının saklı tuttuğu isteklerini birine çaktırmadan, göz kırparak veya gözlerini oynatarak anlatmaya çalışmak.

Gözle İlgili Deyimler, Atasözleri ve Anlamları

Gözle ilgili sözler çoğu araştırma kaynaklarında yer almaktadır. İçinde göz kelimesi olan birçok deyim bulunmaktadır. Göz ile ilgili Deyimler ve Anlamları şu şekildedir;