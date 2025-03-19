Göz Önünde Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Gözönünde Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

"Göz önünde" kelimesi, açıkça görülebilen, herkesin görebileceği bir yerde veya durumda olmak anlamına gelir. Göz önünde" gibi deyimler ve kelime grupları, doğru yazımı öğrenmek için TDK'nin kılavuzluğuna başvurmak önemlidir. Kelimelerin anlam ilişkisi ve zamanla kazandıkları yeni anlamlar bu doğrultu da kuralı oluşturmaktadır. Göz önünde nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır sorularına yanıt verirken de elbette bu kaynak bizim için temel olacaktır.

Göz Önünde Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazımı "göz önünde" şeklinde ayrı olmalıdır.

Yanlış kullanım: gözönünde

gözönünde Doğru kullanım: göz önünde

Bu ifadenin ayrı yazılmasının nedeni, sıfat tamlaması olmasıdır. "Göz" ve "önünde" kelimeleri birleşerek yeni bir anlam kazanmamış, tamlama yapısı korunmuştur. Bu nedenle, her zaman ayrı yazılması gerekir.

TDK'ye Göre Gözönünde Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenen kurallara göre, "göz önünde" kelimesi ayrı yazılır. Bitişik yazımı olan "gözönünde" ise yanlıştır.