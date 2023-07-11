Gözde liselerde yüzdelik dilimler yükselecek

19 Temmuz'a kadar sürecek lise tercihleri devam ederken ülkenin en başarılı liselerinin son öğrencilerini hangi dilimlerden alacakları da merak konusu. Bu yıl şampiyon sayısı rekor kırdı ve çok sayıda 1 ya da 2 yanlışı olan öğrenci var. Bu nedenle veli ve öğrencilerin kafasında "Acaba elde ettiğim dilim bu okula yerleşmeye yetmezse tercihleri hangi alternatif okullarla zenginleştirebilirim?" sorusu var. "En yüksek puanlı liselerde bu yıl nasıl bir sonuç yaşanabilir?" sorusunu eğitim uzmanı Salim Ünsal ile çalıştık. İşte olası senaryolar:Son yıllarda ilk üç sıradaki okullar değişmiyor. Bunlar, Galatasaray, İstanbul Erkek ve Kabataş liseleri. Geçen yıl 0.04'lük dilimden öğrenci alan bu liselerin bu yıl 500 tam puan alan adaylarla kontenjanlarını dolduracağı öngörülüyor. Belki Kabataş Erkek Lisesi'nin İngilizce eğitim verenine tek boşu ya da katsayısı düşük olan derslerden tek yanlışı olanların da diploma notu, devamsızlık, tercih sırası ve yaş gibi faktörlerle yerleşebilme şansları olabilir.Bu üçlü grubun hemen ardından köklü fen liseleri geliyor. Ankara, İstanbul, İzmir, Çapa, Bursa Tofaş, Adana ve Kayseri Fen liseleri bu klasmanın en üstünde dilimlerini noktalayacak okullar. Ankara Fen Lisesi'nin 0.08, İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nin 0.10, İzmir Fen'in 0.08 Çapa Fen Lisesi'nin ise 0.16'lık dilimle son öğrencilerini alacakları tahmin ediliyor.Üçlü grubun hemen ardında konumlanan Anadolu liseleri arasında en yüksek performansı yine Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin göstermesi bekleniyor. Geçen yıl 0.27'den öğrenci alan okulun bu yıl 0.16'lık dilime kadar yükselmesi bekleniyor. Cağaloğlu'nu yine İstanbul'un gözde liseleri arasında bulunan Hüseyin Avni Sözen, Beşiktaş Sakıp Sabancı ve Kadıköy Anadolu liselerinin izlemesi bekleniyor. Geçen yıl 0.41'lik dilimden öğrenci alan Hüseyin Avni Sözen'in bu yıl 0.25'te son öğrencisini alması muhtemel. Yine geçen yıl 0.59'luk dilimden son öğrencisini alan Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi ise bu yıl 0.45 ile son öğrencisini almayı noktalayabilir. Kadıköy Anadolu ise geçen yıl 0.68 ile aldığı öğrencisini bu yıl 0.50'lik dilimden alabilir.Bu yıl ilk kez öğrenci alacak ve yerleşkesi Başakşehir'de olan Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yerleşkesi Ankara Elmadağ'da bulunan Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Havacılık ve Uzay Teknolojisi bölümleri de yoğun ilgi görüyor. Bunların da ilk dilimlerden öğrenci alması bekleniyor. Yine Pendik ve Samsun'da yerleşkeleri olan ve siber güvenlik eğitimi veren Teknopark Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri de çok ilgi gören okullar arasında. TÜBİTAK Fen Lisesi ise öğrencilerini doğrudan tercihle almayıp özel yetenek sınavına tabi tuttuğu için çok başarılı öğrencilerle kontenjanını doldurması bekleniyor.Eşit puan alan adayların üst dilimleri yoğunlaştırmaları, bu okulların tercih trafiğini artıracağı için böyle yükselmelerin beklendiğini belirten Ünsal, daha alt dilimlerde olağan bir seyre dönüleceğini ve 2022'de oluşan dilim değerlerine yakın sonuçların çıkabileceğini ekliyor.