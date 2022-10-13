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Giriş Tarihi: 13.10.2022 13:47 Son Güncelleme: 13.10.2022 13:47

Gözden Düşmek Deyiminin Anlamı Nedir? Gözden Düşmek Deyim Anlamı, TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Kullanımı

Gözden Düşmek Deyiminin Anlamı Nedir? Gözden Düşmek Deyim Anlamı, TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Kullanımı

Deyimler ve atasözleri geçmişten günümüze kadar gelmiştir ve cümle içinde de kullanılabilmektedir. Özellikle bu şekilde kullanıldığında ise cümlenin anlamı güçlenmekte ve ifade edilmesi de kolaylaşmaktadır. Dilimizde sıkça tercih edilen deyimler arasında ise gözden düşmek deyimi yer almaktadır. Genellikle eskisi kadar sevilmemek, değer görmemek gibi anlamlar barındıran gözden düşmek deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ve cümle içinde örneği ile gözden düşmek deyiminin anlamına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Dilimizde atasözleri ve deyimler günlük kullanım dilinde sıkça tercih edilmektedir. Konunun gidişatına göre seçilen atasözleri ve deyimler aynı zamanda cümlenin anlamını güçlendirip pekiştirmektedir. Bunlara bir örnek olarak da gözden düşmek deyimi olmaktadır. Kısaca özetlenirse; değerli bulunmamak, eskisi kadar sevilmemek ve önemsenmemek gibi anlamlar taşıyan gözden düşmek deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ile cümle içindeki örneğine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

GÖZDEN DÜŞMEK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

Bir şeyin ya da bir kişinin değerini yitirmesi, rağbet görmemesi.

GÖZDEN DÜŞMEK DEYİMİ NE DEMEK?

Kendisine değer verenlerin sevgilerini ve güvenlerini yitirmek, eskisi gibi sevilmemek ya da değerli bulunmamak anlamlarını taşır.

GÖZDEN DÜŞMEK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ

  • Öyle bir hata işledi ki gözümden düştü.
  • Performansı düşünce gözden de düştü.
  • Büyüklerine karşı çok saygısız olduğu için gözümden düştü.
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Gözden Düşmek Deyiminin Anlamı Nedir? Gözden Düşmek Deyim Anlamı, TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Kullanımı
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