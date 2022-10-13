Gözden Düşmek Deyiminin Anlamı Nedir? Gözden Düşmek Deyim Anlamı, TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Kullanımı

Dilimizde atasözleri ve deyimler günlük kullanım dilinde sıkça tercih edilmektedir. Konunun gidişatına göre seçilen atasözleri ve deyimler aynı zamanda cümlenin anlamını güçlendirip pekiştirmektedir. Bunlara bir örnek olarak da gözden düşmek deyimi olmaktadır. Kısaca özetlenirse; değerli bulunmamak, eskisi kadar sevilmemek ve önemsenmemek gibi anlamlar taşıyan gözden düşmek deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ile cümle içindeki örneğine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
Bir şeyin ya da bir kişinin değerini yitirmesi, rağbet görmemesi.
Kendisine değer verenlerin sevgilerini ve güvenlerini yitirmek, eskisi gibi sevilmemek ya da değerli bulunmamak anlamlarını taşır.