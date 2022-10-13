Göze Almak Deyiminin Anlamı Nedir? Göze Almak Deyim Anlamı, TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Kullanımı

Bir iş ya da davranış nedeniyle oluşan veya karşılaşılan kötü durumu, tehlikeyi önceden düşünüp kabul etmek manasına gelen göze almak deyiminin anlamı merak ediliyor. Bilindiği üzere; dilimizde deyim ve atasözleri cümlelerin pekiştirilmesi, anlamın bütünleşmesi ve ifade edilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Göze almak deyimi de sıkça tercih edilen ve kullanılan deyimler arasında yer almaktadır. Bu başlık altından; göze almak deyiminin anlamına ulaşabilirsiniz. İşte TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği.

GÖZE ALMAK DEYİMİNİN ANLAMI

Bir iş, davranış dolayısıyla uğrayabileceği, karşılaşabileceği kötü durumu, tehlikeyi önceden düşünüp kabul etmek.

GÖZE ALMAK DEYİMİ NE DEMEK?

Göze almak deyimi; kişilerin bir iş ya da farklı bir durum nedeniyle karşılaşacakları riskleri ve tehlikeleri önceden bilmesi ve bunları bütünüyle kabul etmesi anlamlarını ifade eder. Kişiler bu gibi durumlarda olayın bütün sorumluluğunu üstlenir ve bunları benimsemektedir.

GÖZE ALMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ