Göze Girmek Ne Demek? Göze Girmek Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Örneği

Deyimler ve atasözleri geçmişten günümüze kadar gelmiştir ve cümle içinde de kullanılabilmektedir. Özellikle bu şekilde kullanıldığında ise cümlenin anlamı güçlenmekte ve ifade edilmesi de bu şekilde kolaylaşmaktadır. Dilimizde sıkça tercih edilen deyimler arasında ise göze girmek deyimi gelmektedir. Genellikle yetenekleri, başarıları ve davranışları ile kişilerin göstermiş oldukları tavırlar karşısında güven kazanmak anlamı barındıran göze girmek deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ve cümle içinde örneği ile göze girmek deyiminin anlamına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

GÖZE GİRMEK DEYİMİNİN ANLAMI

Davranışları ya da yeteneğiyle sevgi ve güven kazanmak.

GÖZE GİRMEK DEYİMİ NE DEMEK?

Bir işi en iyi şekilde tamamlamak; kişinin davranışları, yetenekleri ve başarısı ile bulunduğu yerde sevgi ve güven kazanmak anlamına gelmektedir.

GÖZE GİRMEK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ