Gözlerin Şiiri Sözleri - Nazım Hikmet Ran Gözlerin Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Nazım Hikmet'in "Gözlerin" şiiri, aşk, özlem ve insanın iç dünyasındaki duygusal durumu işleyen bir yapıttır. Şiir, birinci tekil şahıs ağzından anlatılmıştır ve özneyi, yani "seni" hedef alır. Bu durum, şiirin kişisel ve duygusal bir içeriğe sahip olduğunu gösterir. Gözlerin şiiri sözleri içerdiği bu duygusal yapı bakımından okuyucular tarafından ilgi görür. Nazım Hikmet Ran Gözlerin şiiri açıklaması ve incelemesi şiirin içerdiği duygusallığı anlamamızı sağlar.

Gözlerin Şiiri Sözleri

Gözlerin gözlerin gözlerin,

ister hapisaneme, ister hastaneme gel,

gözlerin gözlerin gözlerin hep güneşte,

şu Mayıs ayı sonlarında öyledir işte

Antalya tarafında ekinler seher vakti.

Gözlerin gözlerin gözlerin,

kaç defa karşımda ağladılar

çırılçıplak kaldı gözlerin

altı aylık çocuk gözleri gibi kocaman ve çırılçıplak,

fakat bir gün bile güneşsiz kalmadılar.

Gözlerin gözlerin gözlerin,

gözlerin bir mahmurlaşmayagörsün

sevinçli bahtiyar

alabildiğine akıllı ve mükemmel

dillere destan bir şeyler olur dünyaya sevdası insanın.

Gözlerin gözlerin gözlerin,

sonbaharda öyledir işte kestanelikleri Bursa'nın

ve yaz yağmurundan sonra yapraklar

ve her mevsim ve her saat İstanbul.

Gözlerin gözlerin gözlerin,

gün gelecek gülüm, gün gelecek,

kardeş insanlar birbirine

senin gözlerinle bakacaklar gülüm,

senin gözlerinle bakacaklar.

Nazım Hikmet Ran Gözlerin Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Şiirin Yapısı ve Biçimi:

Beş kıtadan oluşur.

Kolay anlaşılır ve akıcı bir dile sahip olan şiir, herhangi bir ahenk veya kafiye şemasına bağlı değildir.

Tekrarlanan kelimeler ve imgeler, şiire vurgululuk ve duygusallık katmaktadır.

Şiirin Temaları:

Aşk: Şiirin ana teması, şairin sevdiği kadına duyduğu tutkulu ve özlem dolu aşktır.

Doğa: Antalya'nın ekin tarlaları ve denizi şiirde sıkça kullanılan imgelerdir. Bu imgeler, sevginin saflığını ve doğallığını vurgular.

Umut: Her şeye rağmen umutlu ve inançlı olan şair, sevdiği kadına kavuşacağına dair inancını dile getirir.

Anadolu: Şiirde kullanılan Anadolu coğrafyası ve insanları ile ilgili unsurlar, şiire milli bir kimlik kazandırır.

Şiirin Dil ve Anlatımı:

Şiirde kullanılan dil son derece yalın ve samimidir. Bu sayede şiir her yaştan okurun anlayabileceği ve duygularını paylaşabileceği bir hale gelmiştir.

Tekrarlanan kelimeler ve imgeler (gözler, güneş, deniz) şiire vurgululuk ve duygusallık katmaktadır.

Uzun ve kısa cümlelerin bir arada kullanılması şiire ritim ve akıcılık kazandırmaktadır.

Şiirin Yorumu:

"Gözlerin" şiiri, sadece bir aşk şiiri olmanın ötesinde, daha geniş anlamlara da sahiptir. Şiir, Anadolu insanının sıcaklığını, doğaya olan bağlılığını ve umudunu da yansıtır. Şair, sevdiği kadına duyduğu aşkı Antalya'nın muhteşem doğasıyla özdeşleştirerek, bu sevginin ne kadar saf ve doğal olduğunu vurgular. Her şeye rağmen umutlu ve inançlı olan şair, sevdiği kadına kavuşacağına dair inancını da dile getirir.

Şiirin Edebi Önemi:

Nazım Hikmet'in dil ve anlatım teknikleri, onun şiirlerindeki gücünü ve etkileyiciliğini ortaya koymaktadır. Şair, sade ve etkileyici bir dil kullanarak duyguları ifade etmeye çalışır."Gözlerin" şiiri, Nazım Hikmet'in en çok bilinen ve sevilen şiirlerinden biridir. Yalın ve samimi diliyle derin bir sevgiyi ve özlemi anlatan şiir, Türk edebiyatının önemli eserleri arasında yer almaktadır. Şiir, birçok dile çevrilmiş ve farklı ülkelerde de beğeniyle okunmaktadır.