Göztepe 60. Yıl Parkı Nerede, Hangi İlçede? Göztepe 60. Yıl Parkı Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Göztepe 60. Yıl Parkı, yeşillikler içinde huzurlu bir zaman geçirmek isteyenlerin uğrak noktası. Hem doğal güzellikleri hem de sunduğu çeşitli sosyal aktivitelerle bu merkezi park, her gün çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Yürüyüş parkurlarından çocuk oyun alanlarına kadar pek çok imkân sunan Göztepe 60. Yıl Parkı nerede, hangi ilçede ve yol tarifi ile nasıl gidilir?

Göztepe 60. Yıl Parkı Nerede, Hangi İlçede?

Göztepe 60. Yıl Parkı, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, Göztepe Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Parkın konumu oldukça merkezi olup, çevresindeki pek çok ana caddeye yakın bir noktadadır.

Göztepe 60. Yıl Parkı Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Göztepe 60. Yıl Parkı'na toplu taşıma ve özel araç ile kolaylıkla ulaşabilirsiniz.