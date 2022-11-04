Gözün Aydın Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması ile Gözünaydın Ayrı mı Yazılır, Birleşik mi?

Gözün aydın ayrı mı birleşik mi yazılır TDK içerisinde sıklıkla yapılan aramalar arasında bulunuyor. Türk Dil Kurumu "gözün aydın nasıl yazılır" sorusuna örneklerle cevap veriyor. Gözün aydın deyimi genellikle mutlu haberler alındıktan sonra kullanılır. Kişiler istedikleri bir sonuca ulaştıklarında ya da bekledikleri bir gelişme sonuçlandığında hayırlı olsun anlamında karşıdaki kişiden aldıkları tebrik kelimesidir. Bu yazımızda gözün aydın doğru yazımı ile ilgili bilgileri sizin için düzenledik.

Gözün Aydın Nasıl Yazılır?

Gözün aydın nasıl yazılır sorusunun cevabı Türk Dil Kurumu'na göre yan yana gelen iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa bu kelimeler birleşik yazılır. Bir araya gelen bu iki kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramıyorsa bu sözcükler ayrı yazılır. Gözün aydın birleşik bir isim değil bir tamlamadır. Bu nedenle ayrı yazılmalıdır.

TDK Açıklaması ile deyimin doğru yazımı "gözün aydın" şeklinde ayrı yazılır.

TDK Açıklaması ile Gözünaydın Ayrı mı Yazılır, Birleşik mi?

Gözün aydın doğru yazımı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Türk Dil Kurumu'na göre gözün aydın deyiminin doğru yazılışı şu şekildedir;

Gözün aydın!

Gözün Aydın Ne Anlama Gelir?

Gözün aydın deyimi sevinçle karşılanan bir olay karşısında kullanılan kutlama sözcüğüdür. Mutlu bir haber alan, uzaktan, askerden, gurbetten bir sevdiği gelen kişilere yöneltilen bir çeşit kutlama içeren söz grubudur. Hayırlı olsun, mutluluğun daim olsun anlamlarında kullanılır. Birine, kavuştuğu sevinçli bir gün ya da olay dolayısıyla söylenen kutlama sözüdür. Merakla beklenen bir olay gerçekleştiğinde karşı tarafa söylenen söz. Gözün aydın deyimi dilin durağan olmaması nedeniyle bazen insanlar arasında anlamı dışında da kullanılmaya başlanmıştır. Bazen kişinin gerçekleşmesini istemediği şeyler karşısında da şaka amaçlı kullanılır. Yani ironi içeren bir anlam taşır.

Gözün Aydın Deyiminin Cümle İçerisinde Kullanımı

-Gözün aydın! Sonunda istediğin işe kabul edildin. (Doğru kullanım)

-Çocukların üniversiteden mezun olmuş. Gözünaydın! (Yanlış kullanım)

-Gözün aydın! Sınavı geçmişsin. (Doğru kullanım)

Neden Gözün Aydın Denilir?

Neden mutlu olaylar karşısında verdiğimiz tepki gözün aydın olur? Mutluluk temennisi için neden bu deyimi kullanırız? Aydınlık nurdur, ışıktır ve gözlerde insanın ruhuna açılan kapılarıdır. Gözler kalbin aynasıdır deyiminde vurgulandığı gibi gözler kalbe uzanan yoldur. Yaşanan mutlu bir durum karşısında insanın içinde oluşan sevinç, ruhundaki huzur ve nur ancak gözlerden dışarıya yansır. Ruhun huzura ve mutluluğa ermesi temennisinin en güzel ifadesi bu şekilde olabilir.