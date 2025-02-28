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Haberler Eğitim Haberleri Gözünde Tütmek Deyiminin Anlamı Nedir? Gözünde Tütmek Deyim Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 28.2.2025 12:16 Son Güncelleme: 28.2.2025 12:17

Gözünde Tütmek Deyiminin Anlamı Nedir? Gözünde Tütmek Deyim Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Genellikle gerçek anlamından uzaklaşmış birden fazla sözcükten oluşarak bir kavramı, olayı veya durumu en kısa yoldan anlatıp cümleye çekici anlatım özelliği katan, çoğu mecaz anlamlı, kalıplaşmış söz öbeklerine deyim denir. Deyim, cümleyi zenginleştirerek anlamı da kuvvetlendirmektedir. Türkçe’de bir hayli deyim ve atasözü bulanmaktadır. Günlük hayatta da bu kalıplaşmış söz öbekleri epey kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılanlar arasında “Gözünde tütmek” deyimi yer almaktadır. Gözünde tütmek ne demek, gözünde tütmek deyiminin anlamı nedir ve cümle içindeki kullanımı gibi sorular hakkında bilgi sahibi olmak günlük hayatta da doğru bir kullanım yapılmasını sağlar.

Gözünde Tütmek Deyiminin Anlamı Nedir? Gözünde Tütmek Deyim Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

"Gözünde tütmek" deyimi sıklıkla kullanılan deyimlerdendir. Kısacası çok özlemek, hasret çekmek anlamına gelir. Özlenen kişiler için bu deyimi söylemek ise yerinde bir kullanım olur. Deyimler cümlelere zenginlik katar. Bu sebeple günlük hayatta sık sık bu kalıplaşmış sözcüklerden yararlanılır. Bu durumda sürekli olarak kullanılan deyimlerin anlamları ile ilgili bilgi sahibi olmak gerekir. Nitekim kimse bir deyimi yanlış anlamda kullanmak istemez. O halde gözünde tütmek ne demek, gözünde tütmek deyiminin anlamı nedir ve cümle içindeki kullanımı gibi soruları bilmek fayda sağlar.

Gözünde Tütmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Gözünde tütmek deyimi çok özlemek ya da hasret çekmek anlamına gelir. Bu deyim, özlem sebebiyle özlenen kişinin hayalinin, özleyen kişinin zihninde şekillenmesi sebebiyle gözlerin serap görmesi anlamında da kullanılır.

Gözünde Tütmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Çok özlemek

Gözünde Tütmek Deyiminin Cümle İçindeki Kullanımı

  • Yıllardan beri gözünde tüten evine yarın kavuşuyor.
  • Kardeşlerim gözümde tütmeye başladı, kim bilir ne yapıyorlar?
  • Çocuğumu kaç haftadır göremiyorum, resmen gözümde tütüyor.
  • Babam "Bayramı beklemeden gelsen olur mu? Gözümde tütüyorsun." dedi.
  • Gurbette olunca memleketim gözümde tütüyor.

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Gözünde Tütmek Deyiminin Anlamı Nedir? Gözünde Tütmek Deyim Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı
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