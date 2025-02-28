Gözünde Tütmek Deyiminin Anlamı Nedir? Gözünde Tütmek Deyim Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

"Gözünde tütmek" deyimi sıklıkla kullanılan deyimlerdendir. Kısacası çok özlemek, hasret çekmek anlamına gelir. Özlenen kişiler için bu deyimi söylemek ise yerinde bir kullanım olur. Deyimler cümlelere zenginlik katar. Bu sebeple günlük hayatta sık sık bu kalıplaşmış sözcüklerden yararlanılır. Bu durumda sürekli olarak kullanılan deyimlerin anlamları ile ilgili bilgi sahibi olmak gerekir. Nitekim kimse bir deyimi yanlış anlamda kullanmak istemez. O halde gözünde tütmek ne demek, gözünde tütmek deyiminin anlamı nedir ve cümle içindeki kullanımı gibi soruları bilmek fayda sağlar.

Gözünde Tütmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Gözünde tütmek deyimi çok özlemek ya da hasret çekmek anlamına gelir. Bu deyim, özlem sebebiyle özlenen kişinin hayalinin, özleyen kişinin zihninde şekillenmesi sebebiyle gözlerin serap görmesi anlamında da kullanılır.

Gözünde Tütmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Çok özlemek

Gözünde Tütmek Deyiminin Cümle İçindeki Kullanımı