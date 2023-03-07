Gözünü Dört Açmak Ne Demek? Gözünü Dört Açmak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Gözünü dört açmak deyiminin anlamı küçük bir araştırma ile öğrenilebilir. Gözünü dört açmak ne demek şeklinde internet araştırması da yapabilirsiniz. Söz konusu deyim büyük küçük herkes tarafından bilinen ve araştırılan bir konudur. Deyim kullanımını alışkanlık haline getirdiğinizde cümlelerinizin daha derin anlam taşıdığını göreceksiniz. Gözünü dört açmak deyiminin cümle içinde kullanımı ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.

Gözünü Dört Açmak Deyiminin Anlamı

Türkçede bulunan bazı deyimler yaygın şekilde kullanılır. Yaygın kullanılan ve bilinen deyimlerden biri de gözünü dört açmak deyimidir. Söz konusu deyim, uyanık olmayı ifade eder. Gözünü dört açmak deyiminin anlamı ya da eşanlamlı kelimeleri aşağıda sıralanmıştır.

Dikkat etmek, dikkat kesilmek

Can kulağı ile dinlemek

Gözünü Dört Açmak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Herhangi bir konuda yanılgıya düşmemek adına dikkatli olmak gerekir. Bu dikkatli davranışı vurgulamak adına da gözünü dört açmak deyimi kullanılır. Bu deyim bir nevi mübalağa da kabul edilebilir.

Her insanın iki gözü vardır. Gözünü dört açmak da kişinin dört gözü varmış gibi dikkatli olmasını vurgulamak için kullanılır. Söz konusu deyimin geçtiği aşağıdaki cümle yapılarını incelemeniz, konunun anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.