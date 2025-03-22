Gözyaşı Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Gözyaşı Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türkçede birleşik kelimelerin yazımı belirli kurallara bağlıdır ve bu kurallar zaman zaman değişkenlik gösterebilir. Birleşik kelimeler, bazen bitişik bazen de ayrı yazılması gereken kurallar çerçevesinde şekillenir. "Gözyaşı" kelimesinin doğru yazımı da bu kurallar doğrultusunda belirlenmiştir. Gözyaşı nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır sorularına ek olarak bu kelimenin doğru yazılışına özen göstermenin, dilimize verdiğimiz değerin bir göstergesi olduğunu söyleyebiliriz.

Gözyaşı Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "gözyaşı" kelimesi her zaman bitişik yazılmalıdır. Çünkü bu kelime, göz ve yaş kelimelerinin birleşerek yeni bir anlam kazanmasıyla ortaya çıkmıştır. Günlük yazışmalarda ve resmi metinlerde bu kurala dikkat edilerek doğru kullanılması gerekmektedir. Dil bilgisi kurallarına uygun bir kullanım, hem yazıların anlaşılırlığını artırır hem de doğru Türkçe kullanımına katkı sağlar.

TDK'ye Göre Gözyaşı Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre, "gözyaşı" kelimesi bitişik yazılır. Yani, "göz yaşı" şeklinde ayrı yazmak yanlıştır. Bu kural, kelimenin anlam bütünlüğünü korumak ve dilimizin doğr