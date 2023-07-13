Graben Ova Nedir? Graben Ovaları Nasıl Oluşur, Türkiye’de Nerede Görülür?

Graben ova nedir sorusuna sözlülerden de cevap bulabilirsiniz. Coğrafya kaynaklarında ise konunun ayrıntıları yer almaktadır. Graben ovaları nasıl oluşur ya da bu ovalar nerede görülür soruları, konunun ayrıntıları içinde yer almaktadır. Ovalar çok çeşitli yapılardır. Graben ovalar ise çok fazla rastlanan ova türleri arasında yer almaz. Bu nedenle graben kelimesinin anlamı da çok fazla araştırılmaz. Türkiye'deki graben ovaları ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.

Graben Ova Nedir?

Graben, Arapça kökenli olan bir kelimedir. Kelimenin Türkçe anlamı ise "kazmak" demektir. Bu kelime, kendine özgü bir arazi yapısını ifade eder. Graben, bir vadi boyunca açılmış olan bloğun her iki tarafında da uçurumun bulunduğunu ifade eder. Bu tür araziler graben ova olarak adlandırılmıştır. Söz konusu ovalar, iç kuvvetler arasında oluşan kırılma sonunda meydana gelir.

Graben Nerede Görülür?

Graben ovalar, ülkemizde de görülen arazi yapılarıdır. Horst kavramı yükseklikleri ifade ederken grabenler alçak bölgeleri ifade eder. Ülkemizde bulunan en büyük graben ovalar aşağıda sıralanmıştır.

Büyük ve Küçük Menderes

Gediz Ovası

Bakırçay

Grabenler, her iki tarafı da uçurum olan vadi çeşitleridir. Graben çukuru, horst ise yüksekliği ifade eder. Horst ve grabenler yan yana bulunur. Grabenin her iki tarafında faylar yer alır. Doğal olarak graben ovalar deprem riskinin fazla olduğu coğrafi yapılardır. Uygun zemin etüdü yapılan yerlerde graben ovalara yapılaşma izni verilmez.