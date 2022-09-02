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Giriş Tarihi: 2.9.2022 10:30 Son Güncelleme: 2.9.2022 10:31

Gram Kısaltması Nedir? Gramın Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur Mu?

Gram Kısaltması Nedir? Gramın Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur Mu?

Gram, uluslararası ifadelerden biri olduğu için gram kısaltması da dünyanın her yerinde aynı şekilde kullanılır. Gramın kısaltması nasıl yazılır sorusunu merak eden insanlar vardır. Bir ölçü birimini ifade eden gram, kilogramın binde biri olarak bilinir. Gıda sektöründen, kozmetiğe daha pek çok alanda ürünlerin miktarını belirtmeye yarar. "Gramaj" ifadesi de, gramdan türemiştir. Gramın kısaltması ile ilgili detaylar yazımızda…

Gram kısaltması merak edilen bir ölçü birimidir. Gramın kısaltması nasıl yazılır sorusu ise öğrenciler ve diğer kişiler tarafından sıkça araştırılır. Metrik sistemde kullanılan ölçü birimlerinden biri olan gram, dünyanın her yerinde aynıdır. Buna bağlı olarak kısaltması da farklı değildir. Bu, uluslararası anlamda bir bütünlük ve karışıklık yaşanmamasını sağlar. Gram aynı zamanda yatırım araçları ile ilgili olduğu için kısaltması önemlidir. İşte gramın kısaltması nedir sorusunun cevabı…

GRAM KISALTMASI NEDİR?

Temel kütle birimi olan gramın sembolü, "g" dir. Tüm dünyada aynı şekilde kullanılır. Fakat ülkemizde, "gr" olarak kullanımı daha yaygındır. Özellikle, paketli ürünlerin gramajı ifade edilirken "gr" ifadesinden yararlanılır.

Bir gramda, 1000 miligram vardır ve şu şekilde yazılır: 1 g = 1000 mg.

Bir kilogramda 1000 gram vardır ve şu şekilde gösterilir: 1 kg = 1000 g.

Bir gram, 4 ° C'lik bir sıcaklıkta bir santimetre küp saf suyun kütlesine karşılık gelir.

Tüm dünyadaki ortak kütle birimleri ise şu şekildedir:

10-12 Mt = 10-9 kt = 10-6 t = 10-3 kg = 1 g = 103 mg = 106 µ = 109 ng = 1012 pg

Yazılı:

1 Megaton = 1 Milyar Gram = 1 Milyar Kilogram

1 Kiloton = 1 Milyar Gram = 1 Milyon Kilogram

1 Ton = 1 Milyon Gram = 1000 Kilogram

1000 Miligram = 1 Gram

1 Milyon Mikrogram = 1 Gram

1 Milyar Nanogram = 1 Gram

1 Milyar Pikogram = 1 Gram

GRAM NERELERDE KULLANILIR?

Günlük hayatın her alanında ölçü birimlerinden faydalanılır. Aşağıda temel ölçü birimi olan gramın kullanım alanları verilmiştir.

Kuyumcular ticaret yaparken gram kullanır

Hassas ölçüm yapmayı gerektiren ürünler için kullanılır

Marketlerin kasap ve şarküteri bölümlerinde kullanılır

Kimya laboratuvarlarında ve ilaç yapımında kullanılır

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Gram Kısaltması Nedir? Gramın Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur Mu?
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