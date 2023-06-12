Gram Negatif Bakteriler Nelerdir? Gram Negatif Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar Neler, Nasıl Bulaşır?

Gram negatif bakteriler nelerdir baktığımızda, bunlar hastane ortamında yaşayan zararlı bakterilerdir. Bu noktada gram negatif bakterilerin özellikleri arasında en bilineni dirençli olmalarıdır. Bu nedenle gram negatif bakteriler nasıl bulaşır, alınacak önlemler açısından önemliyken gram negatif bakterilerin neden olduğu hastalıklar neler, sorusuna zatürre ve menenjit gibi hastalıklar örnek verilebilir. Ayrıca gram pozitif ve gram negatif bakteriler arasındaki farklar, iki bakterinin özellikleri açısından önemlidir.

Gram Negatif Bakteriler Nelerdir?

Gram negatif bakteriler, ilaçlara karşı dirençleri ile bilinen organizmalardır. Bu bakterilere hastanelerde sıkça karşılaşılırken bu bakterilerin aynı zamanda tedavisi neredeyse imkânsızdır. Bu bakterilerde en önemli özellik olarak: Yeni dirençler üretmeye ve genetik maddeleri aşarak başka bakterileri de ilaca karşı dirençli hale getirebilme yetisidir. Aynı zamanda bu bakteriler çok fazla ilaç türüne karşı dirençli olmakla birlikte özellikle antibiyotiklere karşı da müthiş derecede direnç gösterirler. Bu nedenle bu bakteri türleri hakkında yaşanan en büyük kaygı ve korku ise tedavi edebilecek olarak görünürde hiçbir ilacın bulunmamasıdır.

Gram negatif bakterilerle ilgili bu bilgilerin yanında bu bakteriler, gram boyama işlemi esnasında bakteri belirlemek için kullanılan kristal viyole boyasını tutmayan bakterilerdir. Gram negatif bakterilerin pek çoğu patojen olarak bilinmektedir. Başka bir deyişle insanlara hastalık yapma özelliğine sahiptirler. Gram negatif bakterilerinin bu hastalık yapma yetisi, Gram-negatif hücre duvarının bazı özelliklerinden LPS içeriğinden kaynaklanmaktadır.

Gram Negatif Bakterilerin Özellikleri Nelerdir?

Gram negatif bakterilerin özelliklerini sıralayacak olduğumuzda:

Gram negatif bakterilerin hücre duvarlarında gram-pozitiflere oranla daha ince peptidoglikan bulunmaktadır.

Bulunan peptidoglikan tabakasının dışında başka bir lipopolisakkarit zar bulunmaktadır. Bulunan Lipopolisakkarit tabakada: lipid A, polisakkarit çekirdekler ve de O antijeni bulunmaktadır.

Gram negatif bakterilerin dış zarlarında belirli molekülleri geçiren ¨Porin¨ler vardır.

Peptidoglikan tabakasında ve dış zar arasında periplazmik boşluk denen bir boşluk bulunmaktadır.

Bu bakterilerdeki S-katmanı peptidoglikana değil, dış zara bağlıdır.

Teikoik asit ya da lipoteikoik asit bulunmamaktadır.

Sitoplazmik zar bulunaktadır.

Fermentatif metabolizmaları vardır.

Çoğu hareketli, bazısı hareketsizdir. Örneğin Shigella and Klebsiella gibi.

Gram Negatif Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar Nelerdir?

Hastane ortamlarında daha çok karşılaşılan gram negatif bakteriler zatürre, damar yolu iltihaplanmalarına, yara ya da cerrahi bölge iltihaplanmalarına ve de menenjite ve septisemiye neden olabilirler. Bu bakteriler Klebsiell(Üriner hastalıklar), Acinetobacter, P.aeruginosa ve E.coli gibi Gram Negatif Bakteri içeren hastalıklar üretirler.

Gram Negatif Bakterilerde Tedavi ve Kontrol Nasıldır?

Gram negatif bakterilerle yaygın enfeksiyon gelişmediği sürece, enterik patojenler semptomatik olarak tedavi edilebilirler.

Bu bakterilerin neden olduğu ÜSE, yenidoğan menenjiti ve sepsis için antibiyotik tedavisi duyarlılık testlerine göre yapılmalıdır.

Hazırlayıcı faktörler ortadan kaldırılır.

Gerekli hijyen sağlanması gastroenterit etkeni suşlarla karşılaşma riskini azaltır.

Et ürünlerinin iyi pişirilmesi, EHEC riskini azaltır.

Gram Negatif Bakteriler Nasıl Bulaşır?

Gram negatif bakteriler doğrudan temas yoluyla insandan insana bulaşabilir. Asıl bulaşma yolu ise yıkanmamış ellerdir.

Gram Negatif Bakteri ve Gram Pozitif Bakteri Arasındaki Fark Nedir?

Gram-pozitif bakteriler, alkolle yıkandıktan sonra mavi rengi tutmaya devam ederken, Gram negatif bakteriler ise mavi rengi kaybeder. Gram boyama testinde kristal viyoleden sonra bir karşı renk eklenir. Bu renk/boya Gram-negatif bakterileri kırmızı-pembe renge boyar. Bu testteki en önemli nokta: Hücre duvarlarının türüne göre çok farklı olan iki bakteri tipini ayırmakta son derece faydalı olmasıdır.

Gram Negatif Bakteri Türleri Nelerdir?

Latince Proteobacteria olarak adlandırılan Gram Negatif bakteri türleri arasında önemli olanlar:

Escherichia coli,

Salmonella, v.b.Enterobacteriaceae,

Pseudomonas,

Moraxella,

Helicobacter,

Stenotrophomonas,

Legionella

Neisseria meningitidis

Moraxella catarrhalis

Neisseria gonorrhoeae,

Bunların yanında solunum sistemini etkileyenler bakteriler:

Hemophilus influenzae,

Klebsiella pneumoniae,

Legionella pneumophila,

Pseudomonas aeruginosa.

İdrar yollarını etkileyen bakteriler:

Escherichia coli,

Proteus mirabilis,

Enterobacter cloacae,

Serratia marcescens.

Sindirim sistemini etkileyen bakteriler: