Gram Pozitif Bakteriler Nelerdir? Gram Pozitif Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar Neler, Nasıl Bulaşır?

Gram pozitif bakteriler nelerdir diye araştırma yapanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Eğer siz de bu araştırmayı yapan kişilerdenseniz sizler için haberimizde gram pozitif bakterilerin özellikleri, neden olduğu hastalıklar neler konuları hakkında bulduğumuz sonuçları derledik. Bununla beraber merak edilen bir konu da gram pozitif ve gram negatif bakteriler arasındaki farklar nelerdir? İçeriğimizin kalan kısmına inerek gram pozitif bakteriler nelerdir, nasıl bulaşır sorularının cevabını ayrıntılı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Gram Pozitif Bakteriler Nelerdir?

Gram pozitif gram boyama prosedüründen geçtikten sonra, mikroskop altında mavi-siyah, mor renk alan bakterilerdir. Bu rengin sebebi gram-pozitif bakterilerin hücre duvarlarının kristal viyole/iyot karışımını tutmasıdır.

Orijinal bakteri sınıflandırmasında gram-pozitifler Firmikütler şubesini oluşturuyorlardı. Firmikütler şubesi çok geniştir ve içerdiği bazı ünlü familyalar şunlardır: Bacillus, Listeria, Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, ve Clostridium. Bu şube, Mycoplasma grubunun da üyesi olduğu Mollikütleri de içine almak üzere genişletilmiştir. Bu bakteriler hücre duvarına sahip olmadıkları için gram boyasıyla boyanamazlar ancak boyanabilen türlerden geliştikleri varsayılmaktadır.

Actinobacteria gram-pozitiflerin başka bir ailesidir. Actinobacteria ve Firmikütler, DNAlarındaki yüksek ve düşük G+C miktarı sebebiyle (sırasıyla) guanin ve sitozin grupları olarak adlandırılırlar. İkinci hücre zarına sahip olmamaları ve sterollere sahip olmaları sebebiyle bu şubelerin ökaryotların ataları oldukları iddia edilmiştir.

Deinococcus-Thermus grubu bakteriler de yapıları gram-negatif bakterilerle aynı olmasına rağmen boyanma şekilleri yüzünden gram-pozitif sayılmışlardır.

Gram Pozitif Bakterilerin Özellikleri

Gram pozitif bakterilerin genel özellikleri şu şekildedir:

- Sitoplazmik zar (membran)

- Polisakkarit kapsül

- Çok kalın bir hücre duvarı (peptidoglikan)

- Eğer filagellum mevcut ise, bunu korumak için iki halka içerirler.Gram negatif bakterilerde ise buna karşılık 4 halkalı yapı bulunur çünkü bunların sadece bir membran tabakası vardır.

- Şelat yapıcı ajan olarak ve bazı tiplerde yapışmayı sağlamakla görevli olan Teikoik asitler ve lipotekoik asitler mevcuttur.

Gram Pozitif Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar

Dirençli gram pozitif bakterilerin etken olduğu enfeksiyonlar arasında komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonları önemli bir yer tutmaktadır. Derin yerleşimli ve çoğunlukla cerrahi girişim gerektiren komplike apseler, enfekte yanık yaraları, enfekte ülserler, diyabetik hastalarda ortaya çıkan enfeksiyonlar ve derin boşluk enfeksiyonları, komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının başlıcalarını oluşturur. Bu enfeksiyonlar sık bir hastaneye yatma nedenidir, işgücü kayıplarına yol açar ve tedavilerinde çoğunlukla gram pozitif bakterilere yönelik antibiyotiklerin yer alması gerekir.

Gram pozitif bakterilerinin başlıca bulaşma nedeni, zayıf hijyen, iyi işlenmemiş gıda ve çapraz bulaşmadır (pişmiş gıdanın, hammadde ile veya kontamine olmuş aletlerle kontağa geçmesi).

Gram Pozitif Ve Gram Negatif Bakteriler Arasındaki Farklar

Gram Pozitif Bakteriler

- Gram boyama yöntemi uygulanmış besiyeri analizinde, mikroskobik inceleme sonucunda mavi-siyah ya da mor renk alan bakterilerdir.

- Gram pozitif bakterilerin bu rengi almalarının sebebi hücre çeperlerinde ultraviyole ve iyot karışımı bulunmasıdır.

- Hücre duvarı kalın olan gram pozitif bakteriler parlak renk verirler. Gram pozitif bakterilerin gram sınıflandırma sistemi '' ampiriktir '' ve daha çok '' hücre duvarı '' arasındaki yapı farklarına dayanır.

- Kalın hücre duvarı vardır

- Tek halkalı flagel yapıdadır

- Polisakkarit kapsül

- Teikoik ve ya da lipoteikoik asit içerirler.

Gram Negatif Bakteriler

- Gram boyama sırasında kristal viyole boyayı tutmayan özellikte olan bakterilerdir.

- Kristal viyole ardından karşı boya eklenmekte, bu şekilde gram negatif bakteriler kırmızı-pembe renge boyanmaktadır.

- Gram negatif bakterilerin çoğu patojendir. Patojen olan gram negatif bakterilerin insanlarda hastalık yapma özelliği yüksektir.

- Patojenlik ise gram negatif bakterilerin hücre duvarındaki bazı özelliklerinden yani LPS( lipopolisakkarit) den kaynaklanmaktadır.

- Hücre duvarlarında gram pozitif bakterilere göre daha ince peptidoglikan bulunur.

- Peptidoglikan tabakasının dışında ''Lipopolisakkarit'' zar bulunmaktadır.

- Hücre dış zarında belli molekülleri geçiren ''Porinler'' bulunur.

- Peptidoglikan tabakası ile dış zar arasında ''periplazmik boşluk'' bulunmaktadır.

- S katmanı dış zara bağlı olur.

- Flanella 4 halkalıdır.

- Teikoik asit ya da lipoteikoik asit bulunmaz.