Gramafonu Kim İcat Etti Ve Kim Buldu? Gramofon Ne Zaman, Kim Tarafından Ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Gramafon'un ilk patenti 1887 yılında Emile Berliner tarafından alınmış olup, Gramofon kelime olarak Eski Yunancada ses ve yazmak kelimelerinin birleşimi veyahut fonograftan gelmektedir. İlk gramafon nerede yapılmıştır? İlk gramafon Türkiye'ye ne zaman geldi? soruları süreci anlamak için önem taşımaktadır.

Gramafonu Kim İcat Etti ve Kim Buldu?

1877 yılında Thomas Alva Edison tarafından icad edilen fonograf, Gramofon'un icad edilmesinde önemli rol oynamıştır. Fomograf İğne ve diyaframdan oluşmaktadır. Graham Bell ise 1885'de balmumunu ses kaydı için kullanmış ve grafofonu icad etmiştir.

Grafafon icadından sonra Emile Berliner ses kayıt üzerine çalışmış, balmumu sıkarak plakları kullanmış ve Gramafon'u icad etmiştir.

Gramafon'un patentinin Emile Berliner tarafından alınmasından sonra üretime başlanmış, sesin kopyalanması, sesin kaydedilmesi için büyük kolaylık sağlanmış ve müzik endüstrisinde çığır açmıştır.

Gramofon Ne zaman, Kim Tarafından ve Kaç yılında İcat Edildi?

Gramafon makine ve plak kısımlarından oluşmaktadır. Plak disk ya da kare şeklinde olup, plastik ve mumlu maddelerden yapılmaktadır, plağın her iki yüzünde gramofon iğnesinin dolaşması, titreşim çıkarması için oyuklar bulunmaktadır.

Makine kısmı ise motor ve ses yansıtan bölümden oluşmaktadır.

İlk Gramofon Türkiye'ye ne zaman geldi?

Fonograf ilk olarak 1895 yılında İstanbul'da kullanılmış olup, ordusunun bandosu, "Karagöz" sanatçıları Tamburi Cemil Bey eserlerini kaydetmişlerdir.

Gramafon ile İstanbul'da ilk plak kaydı 1900 yılında yapılmış olup, ülkede bu plaklar "Taş Plak" olarak adlandırılmıştır

The Gramophone Co firması, Alman doğumlu ABD vatandaşı Emile Berliner'e ait bir firma olup, Gramofon kullanımının artması için İstanbul'un da içinde olduğu Londra, Paris, Berlin, Madrid, Atina, Moskova, Milano, Kahire gibi sanat anlamında gelişmiş olan şehirler merkez olarak seçmişlerdir. Bu şehirlerin seçilmesinin nedeni sanatçı ve repertuar anlamında geniş perspektif sunmalarıdır

İlk Gramafon ne zaman yapılmıştır?

1904 yılında Blumenthal ailesi İstanbul'da plakçılık işine girmiş, iki firmanın Türkiye temsilciliğini yapmış, 1912 yılında ise aile ülkenin ilk plak fabrikasını kurmuştur. Orfeon Record adı üretim yapan firma aynı zamanda stüdyo faaliyeti de göstermiştir.

Kayıtlar; Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş bir coğrafyası nedeniyle marşlar, türküler, komedi kayıtları, gazeller, fasıllar, taksimler, şarkılar v.b. den oluşmaktadır.