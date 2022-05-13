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Giriş Tarihi: 13.5.2022 13:19 Son Güncelleme: 13.5.2022 13:19

Granit Nerelerde Kullanılır? Granit Nedir Ve Ne İşe Yarar?

Granit Nerelerde Kullanılır? Granit Nedir Ve Ne İşe Yarar?

Granit önemli kayaçlarımızdandır. Yanmaz, kesilmez, kırılmaz oluşu hayatımızın birçok alanında kullanmamız için başlıca nedenlerdendir. Granit tezgahlar ve masalar, sehpalar sayesinde günlük yaşantımızda oldukça rahat ederiz. Ne bardak altlığına, ne de salata tahtasına ihtiyaç duymadan işlerimizi ya da teme içmelerimizi keyifle yapabiliriz. Tabii graniti sadece tezgah ve masa olarak değerlendirmek yanlış olacaktır. Hayatımızın birçok alanında denk geldiğimiz granitin kullanım alanları nelerdir? Sorusuna verilecek cevaplar oldukça fazladır.

Hem doğal hem de dayanıklı olarak hayatımızda büyük bir yer kaplar granit. Yaşamımızı kolaylaştıran ve vazgeçilmez bir parça olarak hayatımıza dahil olan bu kayacın ne olduğuna ve kullanım alanlarına yazımızda yer vereceğiz.

Granit Nerelerde Kullanılır?

Çoğunlukla duvar ve mutfak tezgahında karşılaştığımız granitin kullanım alanları bunlarla sınırlı değildir. Hayatımızın birçok yerinde denk geldiğimiz ve kullandığımız granitin başlıca kullanım yerleri;

  • Mutfak tezgahlarında
  • Yer kaplamasında
  • Duvar kaplamasında
  • Dış cephe kaplamasında
  • Lavaboda
  • Heykel ve anıt yapımında
  • Sehpa ve masa yapımında
  • Bahçe taşlarında

Granitin Kullanım Alanları Nelerdir?

Granitin kullanım alanları oldukça geniştir. Dekorasyon süslemelerinden inşaat alanına birçok yerde graniti görebiliriz. Evin içinde, dış cephede, bahçe süslemesinde heykelden bahçe taşlarına birçok alanda yine granit vardır.

Granit Nedir?

Magmatik bir kaya türü olan granit, kristal yapılı, sert minerallerden meydana gelmiştir. Türlü renkte olan, tane görünüşlü sert bir kayaçtır. Granit Latince granum kelimesinden gelmiştir.

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Granit Nerelerde Kullanılır? Granit Nedir Ve Ne İşe Yarar?
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