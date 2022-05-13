Granit Nerelerde Kullanılır? Granit Nedir Ve Ne İşe Yarar?

Hem doğal hem de dayanıklı olarak hayatımızda büyük bir yer kaplar granit. Yaşamımızı kolaylaştıran ve vazgeçilmez bir parça olarak hayatımıza dahil olan bu kayacın ne olduğuna ve kullanım alanlarına yazımızda yer vereceğiz.

Granit Nerelerde Kullanılır?

Çoğunlukla duvar ve mutfak tezgahında karşılaştığımız granitin kullanım alanları bunlarla sınırlı değildir. Hayatımızın birçok yerinde denk geldiğimiz ve kullandığımız granitin başlıca kullanım yerleri;

Mutfak tezgahlarında

Yer kaplamasında

Duvar kaplamasında

Dış cephe kaplamasında

Lavaboda

Heykel ve anıt yapımında

Sehpa ve masa yapımında

Bahçe taşlarında

Granitin Kullanım Alanları Nelerdir?

Granitin kullanım alanları oldukça geniştir. Dekorasyon süslemelerinden inşaat alanına birçok yerde graniti görebiliriz. Evin içinde, dış cephede, bahçe süslemesinde heykelden bahçe taşlarına birçok alanda yine granit vardır.

Granit Nedir?

Magmatik bir kaya türü olan granit, kristal yapılı, sert minerallerden meydana gelmiştir. Türlü renkte olan, tane görünüşlü sert bir kayaçtır. Granit Latince granum kelimesinden gelmiştir.