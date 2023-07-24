Gregor Mendel Kimdir? Gregor Mendel Hayatı, İlkeleri, Yaptığı Çalışmalar ve Bilime Katkıları

Gregor Mendel kimdir sorusu sadece Gregor Mendel hayatı ile ilgili değildir. İşin içerisinde biyoloji ve beraberinde birçok bilimsel doneler vardır. Biyoloji alanında açıklanması gereken bazı noktaları Mendel açıklamıştır. Bezelyeden yola çıkarak genlere atıf yapmıştır. Bu durumda Gregor Mendel buluşları ve bilime katkıları, literatürde yer almaya başlamıştır. Mendel ile ilgili her şeyi tek bir noktada toplama fırsatımız vardır. Böylece Gregor Mendel neyi buldu sorusu ile Mendel ilkeleri ve yasalarına ulaşma fırsatı bulacağız.

Gregor Mendel Kimdir?

Gregor Mendel literatüre çok farklı şekilde giren bir bilim insanıdır. Farklı olarak bahsedilen şey ise bezelyeyi kullanarak genlere atıf yapmasıdır. Bezelyeyi yetiştirirken analiz ettiği bazı bulgular onu genlere ve Mendel ilkelerine ulaşmasını sağlamıştır. Bu şekilde bilime muazza bir katkısı olmuştur. Bu durumda kendisinin kim olduğunu açıklarken ilk hayatından daha sonra çalışmalarından bahsedilecektir.

Gregor Mendel Hayatı

Gregor Mendel hayatı boyunca hep başarılı biri olmuştur. Birçok deney yapmıştır. Bu deneyleri hem hayvanlar üzerinde hem de bitkiler üzerinde yapmıştır.

Yapmış olduğu bu deneyler, onu katılım biliminde ilerlemesini sağlamıştır.

Katılım biliminde çığır açan deneyi, bezelyeler ile yaptığı deney olmuştur.

Bezelyeler ile yapmış odluğu bu deney, genetik bilimine farklı açıdan bakmamızı sağlamıştır.

Kendisini sadece katılım bilimi etrafında değerlendirmemiz doğru değildir.

Kendisini din ile ilgilenen biri ve doğa bilimcisi olarak tanıtma imkânımız da vardır.

Mendel'in yapmış olduğu tüm çalışmalar, günümüzde biyolojinin temel argümanları olarak görülmektedir.

Gregor Mendel'in Çalışmaları Nelerdir?

Mendel'in çalışmaları kendi alanında en başarılı çalışmalardır. Biyoloji içerisinde yer alan genetik ve katılım alanlarına çok farklı açıdan bakmamızı sağlamıştır. Bezelyeden yola çıkarak gen konusunda bazı sonuçlara varması dahice gelebilir. Böyle gelmesi ise çok normaldir. Mendel'in çalışmalarını genetik çalışmaları olarak adlandırabiliriz.

Gregor Mendel'in Bilime Katkıları Nelerdir?

Gregor Mendel genetik çalışmaları ile ün salmış biridir. Dolayısıyla bilime katkısı da genetik çalışmaları alanın da olacaktır. Mendel ilkeleri bilime katkısının somut örneğidir. Aynı zamanda Mendel'in Baskın ve Düzenlilik Yasası, Genlerin Ayrılması Yasası ve Bağımsız Çeşitlilik Yasası da bilime katkısının somut örneğidir.

Mendel İlkeleri

Mendel ilkeleri genler ile ilgilidir. Mendel karakterin aktarımında genlerin önemli rol oynadığını ifade etmektedir.

Bu özelliğin içerisinde alel gen olarak adlandırdığı bir gen vardır.

Alel gen üzerinden Baskın ve Düzensizlik Yasası, genlerin Ayrılma Yasası ve Bağımsız Çeşitlilik Yasasını açıklamaktadır.

Bu noktada Mengel, kişinin karakterini belirleyen bir çift alel gen olduğunu söyler.

Bu alel genler ise ya aynı genlerdir ya da farklı genlerdir.

Örneğin kişinin karakter genleri birçok farklı özelliği barındırıyor ise sadece tek bir gen baskın gelecektir ve burada Baskın Yasası ortaya çıkacaktır.