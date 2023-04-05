Grimm Masalları Oku - En Güzel, Eğitici, En Ünlü, Kısa Grimm Kardeşler Masalları ve Öyküleri

Grimm masalları, çocuklarınız uykuya dalarken ya da hoş vakit geçirmek istediğinde okuyabileceğiniz masallardandır. Bu yönüyle masalların en güzel özelliği çocukları iyi bir dinleyici yapmaktır. Bu masallar için örnek verecek olursak en ünlü Grimm Masalları başta gelir. Grimm masalları başka dillere çevrildiği gibi Türkçe Grimm kardeşler masalları da bulunmaktadır. Bunları çocuğunuza okuyabilir ya da onun okumasını sağlayabilirsiniz. Hangi masalı okuyacağınızı seçmek için ise kısa Grimm masalları örnekleri ile masalınızı seçebilirsiniz.

Grimm Masalları

Grimm Masalları, orijinal almanca ismi ile Kinder- und Hausmärchen olarak geçerken Türkçeye Grimm masalları olarak çevrilmiştir. Bu masallar Grimm kardeşler tarafından yazılan külliyat olarak adlandırılırken aslında Grimm Kardeşler tarafından halk arasından derlenerek yazıya geçirilmiştir. Grimm Masallarını'nın İlk baskısı 1812 yılında Almanca olarak kaleme alınmıştır. Eserde dünyaca ünlü pek çok masal yer alırken aynı zamanda eserin orijinal ismi "Çocuk ve Yuva Masalları" anlamına gelmekle birlikte tüm dünyada Grimm Masalları olarak ünlenmiştir.

Grimm masalları içinde hangi masalların yer aldığına bakacak olursak birden fazla masal bulunmaktadır. Bunlar:

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler

Ormandaki Ev

Külkedisi

Su Perileri

Rapunzel

Altın Saçlı Şeytan

Hansel ve Gretel

Bremen Mızıkacıları

Parmak Çocuk

Uyuyan Güzel

Fareli Köyün Kavalcısı

Kurbağa Prens

Kurt ve 7 Küçük Oğlak

Kar Beyaz ile Kırmızı Gül

Kırmızı Başlıklı Kız

Çizmeli Kedi

Bay Korbes

MASAL OKU - Çocuklar İçin En Güzel, Kısa, Uzun, Uyku Getiren, Zeka Geliştirici Masal, Öykü ve Hikaye Oku - Dinle

Kısa Grimm Masalları Örnekleri

Yukarıda sıraladığımız birbirinden güzel Grimm Masallarında en ünlü olanların konularını kısa kısa örnekleri ile verelim:

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler: çok güzel olan pamuk prensesin üvey annesi tarafından öldürülmeye çalışmasını anlatır. Üvey annesi bir noktada başarılı olacak olsa da prens ve yedi cüceler pamuk prensesi kurtarır. Pamuk prenses ve prens evlenip kırk gün kırk gece düğün yaparken üvey anne cezalandırılır.

Külkedisi: külkedisi ismi masalın başkahramanı olan genç kızın adıdır. Masalda, kıskanç bir üvey anne ile kıskanç kız kardeşlerin asıl adı Cindirella olan Külkedisine yaptıkları eziyetler anlatılmaktadır. Daha sonra ona yardım eden bir iyilik perisi gelir ve onunla evlenip Külkedisi'nin tüm hayatını değiştiren yakışıklı bir prens masala girer.

Rapunzel: Rapunzel küçük kız çocuklarının saçların hayranlık duyduğu güzel mi güzel bir kızdır. Hikâye çok fakir bir çiftin yeni doğan kız evlatlarını yaşlı bir cadıya vermek zorunda kalmasıyla başlar. Fakir olan çiftin karası hamileyken cadının bahçesinden marul çalar ve yer. İkinci kez çaldığımda da yakalanır. Cadının büyü yapmasından korkan baba kızını cadıya verir. Cadı kızı alarak ona bahçedeki marul türünün adı olan Rapunzel ismini verir. Cadı, Rapunzel'in kaçmaması için onu merdiveni olamayan yüksek bir kuleye yerleştirir. Rapunzel uzun saçlarını bir merdiven gibi kullanmaya başlar daha sonra.

Kırmızı Başlıklı Kız: kırmızı başlıklı kızın hasta olan büyükannesine gitmek için evden çıkması ile olaylar başlar. Kötü kalpli bir kurdun onu takip etmesi ve ikisinin arasında geçen macera anlatılır. Masalda asıl işlenen eme ise yasaklanmış bir şeyin yapılmasına verilen cezadır.

Uyuyan Güzel: Güçlü bir kralın bir kızı olur. Kral, bebeğin doğum gününü kutlamak için perilerin de davetli olduğu büyük bir parti vermek ister. Kutlamada tüm periler prensese güzellik, sağlık, müzik yeteneği gibi hediyeler verir. Bunlar arasında Kutlamaya davet edilmeyen kötü kalpli bir peri de gizlice saraya gelir. Herkes hediyesini sunduktan sonra kötü peri ortaya çıkarak bebeği lanetler: bebek16 yaşına geldiğinde eline batacak bir çıkrık iğnesiyle ölecektir. Daha sonra bu lanet bağlamında gelişen olayları ve maceraları anlatır.

Kurbağa Prens: kötü bir büyü tarafından lanetlenen prensin bir prenses tarafından kurtarılmasını anlatır.

En Güzel, Eğitici, En Ünlü, Grimm Kardeşler Masalları

Grimm masallarının hemen hepsi eğitici ve güzeldir. Ancak aralarında daha çok sevilen ve okunanları vardır. Bu masallar aynı zamanda sinemaya ve tiyatroya da uygulanmıştır.