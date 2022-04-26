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Giriş Tarihi: 26.4.2022 14:45 Son Güncelleme: 26.4.2022 14:45

Grup Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazılışı Grup Mu Gurup Mu?

Grup Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazılışı Grup Mu Gurup Mu?

Sahip olduğumuz dili düzgün kullanmanın en geçerli yolu konuşurken ve yazarken kurallara uygun bir biçimde hayata geçirmektedir. Dilimiz kelime bakımından çok büyük bir yelpazeye sahip, içine sonradan birçok yabancı kelimeyi almış olan bir dil olduğu için bazı kelimeler çoğu kişi tarafından yazılışları yanlış bilinmektedir. Grup kelimesi de yer yer gurup şeklinde yazılıp hata yapmaya müsait kelimelerden birisidir. Grup nasıl yazılır? TDK’ya göre doğru yazılışı grup mu gurup mu? Bu sorular internet ve TDK sözlüklerinde sıkça araştırılan konulardan birisidir. Bahsi geçen soruların cevaplarını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Grup kelimesi, dilimize sonradan Fransızcadan geçmiş günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ve işittiğimiz bir kelimedir. TDK sözlüklerinde karşılığı 'ortak özellikleri olan nesneler ve varlıklar bütünü, aynı ekipten ya da ortak fikirlere sahip olanlar, aynı görev için bir araya gelmiş topluluk' olarak geçen grup kelimesinin doğru yazılışı nedir? Grup kelimesinin TDK'ya göre yazılışı nedir? İşte ayrıntılar...

Grup Nasıl Yazılır?

Belli bir amaç için bir arada olan topluluk veya ortak özelliklere sahip varlıkları ifade etmek için kullan grup kelimesi Türkçeye sonradan girmiş bir sözcüktür. Grup kelimesinin doğru yazılışı 'grup' şeklindedir. Sıklıkla hatalı yazım şekli olan gurup veya grub olarak yazılışı yanlıştır.

TDK'ya Göre Doğru Yazılışı Grup Mu Gurup Mu?

TDK'ya sözlükleri ve Türkçe imla kurallarına göre grup kelimesinin doğru yazılışı 'grup' şeklindedir.

  • Grup ( TDK'ya göre doğru)
  • Gurup, grub ( TDK'ya göre yanlış)

Grup Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Kelimelerin doğru ve yanlış yazılışlarını cümle içinde örneklendirmek bilgiyi pekiştirme açısından faydalı bir yöntemdir. Grup kelimesinin doğru ve yanlış yazım şeklini cümle içinde şöyle örneklendirebiliriz;

  • Fen bilgisi projesi için bende Ahmet'in kurduğu gruba katıldım. ( Doğru kullanım)
  • İzinsiz gösteri yapan guruba polis müdahalesi yapıldı. ( Yanlış kullanım)

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