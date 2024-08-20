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Giriş Tarihi: 21.8.2024

GSB yurt başvuruları başladı

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
GSB yurt başvuruları başladı
Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli biçimde öğrencilerin beyanları değerlendirilecek ve başvurular sonuçlandırılacak. Yerleştirme sürecinde ailenin gelir ve sosyal durumu ile başarı kriterleri baz alınarak öğrencinin durumu tespit edilecek. Başvuru beyanlarının doğruluğu 12 farklı kurum tarafından incelenecek.

ÜCRETLER NE OLACAK?
Öte yandan güncel Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurt ücretlerinin de kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor. Geçtiğimiz dönem yurt ücretleri tip 1 için aylık 345 TL, tip 2 için 405 TL, tip 3 için 480 TL, tip 5 için aylık 510 TL ve tip 6 için 570 TL olarak belirlenmişti.
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GSB yurt başvuruları başladı
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