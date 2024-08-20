GSB yurt başvuruları başladı

Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli biçimde öğrencilerin beyanları değerlendirilecek ve başvurular sonuçlandırılacak. Yerleştirme sürecinde ailenin gelir ve sosyal durumu ile başarı kriterleri baz alınarak öğrencinin durumu tespit edilecek. Başvuru beyanlarının doğruluğu 12 farklı kurum tarafından incelenecek.Öte yandan güncel Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurt ücretlerinin de kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor. Geçtiğimiz dönem yurt ücretleri tip 1 için aylık 345 TL, tip 2 için 405 TL, tip 3 için 480 TL, tip 5 için aylık 510 TL ve tip 6 için 570 TL olarak belirlenmişti.