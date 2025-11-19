GSB’den öğrencilere çifte ödeme

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), bu yıl ilk kez burs ya da kredi almaya hak kazanan üniversite öğrencileri için ödemeleri dün başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, taahhütnamesini onaylayan gençlerin ilk ödemeleri dün itibarıyla Ziraat Bankası hesaplarına yatırılmaya başlandı. Öğrenciler, TC kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen takvim doğrultusunda 18-20 Kasım arasında hesaplarına aktarılan tutarları kullanabilecek. Son hanesi "0" ve "2" olanlara dün ödeme yapıldı. "4" ve "6" olanlara bugün, "8" olanlara ise yarın ödeme yapılacak. Sadece ilk ödeme için geçerli bu süreçte ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık burs veya kredi verilecek. Lisans öğrencilerine 3 bin, yükseklisans öğrencilerine 6 bin, doktora öğrencilerine ise 9 bin lira ödeme yapılacak. Ocak ayından itibaren tüm öğrencilere zamlı ödemeler uygulanacak.