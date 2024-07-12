GTÜ ve Japonya’dan Kuzey Anadolu fay hattı için yenilikçi izleme projesi

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi doğusunda kalan kısmındaki hareketleri, fiber optik kablolar aracılığıyla anlık olarak izlenecek. DAS (Distributed Acoustic Sensing) Sunucusu, MARTEST projesi kapsamında veri akışına başladı ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Damla Arısan, projenin Japon lideri Prof. Dr. Kaneda Yoshiyuki, Türk Telekom Kocaeli İl Müdürü Ali Öztürk ve GTÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri tarafından ziyaret edilerek bilgi alışverişinde bulunuldu.

YENİLİKÇİ İZLEME TEKNOLOJİSİ

Gebze Teknik Üniversitesi'nin yürütücülüğünü üstlendiği "Afetlere Dayanıklı Toplumlar Geliştirmek İçin Araştırma ve Eğitim Kompleksi Kurulması Projesi" (SATREPS-MARTEST) kapsamında, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın izlenmesine yönelik Japon hükümeti tarafından hibe edilen DAS Sunucusu, Mayıs 2024'te Türk Telekom Darıca Bilgi İşlem Santraline kuruldu. DAS Sunucusu, Türk Telekom'a ait fiber optik kablolardan veri toplayarak, fay hattındaki hareketleri anlık ve hassas bir şekilde izlemeyi mümkün kılıyor.Bu yenilikçi teknoloji, Marmara Denizi tabanından geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde oluşan tektonik olayların belirlenmesi ve izlenmesinde büyük bir adım olarak görülüyor. Proje kapsamında, deniz tabanına konulan sensörler (OBS), uydu sinyallerinin kullanıldığı GNSS ve InSAR verileri de DAS verileri ile birlikte işlenecek, bu sayede detaylı ve bütüncül çalışmalar yapılabilecek.

ÖNEMLİ BİR ARAŞTIRMA İMKANI

GTÜ'de kurulan merkezi sunucu, Türk Telekom Darıca Santralinde bulunan DAS Sunucusu ile eş zamanlı çalışarak, veri analizlerini anlık olarak gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar, 2024-2028 yılları arasında sürekli veri toplayarak, Türk ve Japon araştırmacılar için önemli bir araştırma imkânı sağlıyor.Projenin ilk yılı, önemli paydaşların katkılarıyla başarılı bir şekilde tamamlandı. Bu paydaşlar arasında AFAD, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Sentez Mühendislik yer alıyor. Gebze Teknik Üniversitesi ve Japon JICA-JST kurumlarının oluşturduğu SATREPS programı çerçevesinde, bu proje, afetlere dayanıklı toplumlar geliştirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.