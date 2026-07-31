GTÜ’den BİKÜME Hamlesi

Küresel akademik derecelendirme performanslarıyla dünyada adından söz ettiren Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), uluslararası arenadaki bilimsel başarısını sanayi ve girişimcilik ekosistemiyle de güçlendiriyor. Dünya sıralamalarında yaşam bilimleri alanındaki başarısıyla öne çıkan üniversite, nitelikli genç araştırmacıları tarafından üretilen bilimsel bilgiyi BİKÜME aracılığıyla küresel pazarlara taşımayı hedefliyor. QS gibi küresel derecelendirme kuruluşlarının dünya sıralamalarında yaşam bilimleri alanında öncü konumda yer alan GTÜ, yüksek nitelikli akademik bilgisini ekonomik değere ve küresel çözümlere dönüştürmeye odaklanıyor.

BİLİMİ ÜRETİME DÖNÜŞTÜRÜYOR

Marmara Sanayi Koridoru ile Bilişim Vadisi'nin kesişim noktasında yer alan GTÜ; Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Kimya, Çevre Mühendisliği ve Biyoteknoloji gibi insan yaşamını ve çevreyi doğrudan ilgilendiren alanlarda eğitim veriyor. Bu disiplinlerde yetişen genç araştırmacılar yalnızca teorik bilgi edinmekle kalmıyor, çevreye duyarlı, insan yaşamını iyileştiren ve sürdürülebilirliği önceleyen projeler geliştiriyor. Üniversite laboratuvarlarında ortaya çıkan fikirler, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin çalışmalarıyla ticarileşme sürecine taşınırken, GTÜ genç girişimcilerin küresel pazarlarda rekabet edebilecek ürünler geliştirmelerine de rehberlik ediyor.

BİKÜME İLE SANAYİYE AÇILIYOR

GTÜ'nün yaşam bilimlerindeki akademik başarısı ve araştırmacı potansiyeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle kurulan Biyoteknoloji ve Biyoekonomi Kümelenme Teşebbüsü (BİKÜME) ile bütünleşik bir ekosisteme dönüşüyor. BİKÜME, GTÜ'lü araştırmacılar ile genç girişimcilerin geliştirdiği bilgiyi sanayi deneyimiyle buluşturan kurumsal bir platform olarak faaliyet gösteriyor.

ÜÇ STRATEJİK ÇALIŞMA ALANI

BİKÜME, GTÜ'nün araştırmacı gücü ve teknolojik altyapısını üç temel başlık altında sektöre sunuyor. Proje ve fon ekosistemi kapsamında ulusal ve uluslararası hibe programlarına yönelik proje geliştirme, uluslararası konsorsiyum oluşturma ve hibe yönetimi desteği sağlanıyor. İnovasyon ve ticarileşme başlığında laboratuvarlarda geliştirilen buluşların fikri mülkiyet hakları, patent tescili, lisanslama ve teknoloji transferi süreçleri profesyonel ekipler tarafından yürütülüyor. Altyapı ve uzman eşleştirmesi kapsamında ise girişimciler ile sanayi kuruluşları, GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü, İnovatif Biyomalzeme Laboratuvarı ve ISO/IEC 17025 akredite analiz altyapılarıyla doğrudan buluşturuluyor.

GİRİŞİMCİLERE DESTEK

BİKÜME, üniversitede yetişen genç araştırmacıları ve girişimci adaylarını sanayi ekosistemiyle buluşturan stratejik bir köprü görevi üstleniyor. Kendi girişimini kurmak ya da geliştirdiği fikri ürüne dönüştürmek isteyen gençler; mentörlük, kuluçka ve yatırımcı ağı olanaklarından yararlanarak projelerini ticari başarıya dönüştürme fırsatı elde ediyor.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ

Biyoteknoloji ve biyoekonomi alanlarının çok disiplinli yapısı doğrultusunda BİKÜME; Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Kimya, Çevre Mühendisliği ve Biyoteknoloji bölümlerinde yürütülen çalışmaları ortak bir yapıda buluşturuyor. Böylece genç araştırmacılar akademik bilgi birikimlerini entegre çözümlere ve yüksek katma değerli milli teknoloji çalışmalarına dönüştürme imkânı buluyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör