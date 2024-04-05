GTÜ’ye TÜSEB Desteği

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), sağlık bilimleri alanında yürüttüğü iki önemli araştırma projesi ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenmeye hak kazandı. Bu başarılı projeler, hem akademik çevrelerde hem de sağlık sektöründe büyük bir ilgiyle karşılandı.

ALS VE ALZHEİMER HASTALIKLARI

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşenur Kocaman ve Biyomühendislik Bölümü Araştırma Görevlisi Ecehan Abdik, kendi alanlarında öncü çalışmalar yürütüyor. Kocaman'ın projeleri, amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığına ışık tutarken, Abdik Alzheimer hastalığına yönelik yeni biyo belirteçlerin geliştirilmesini amaçlıyor.

TEDAVİYE YÖNELİK YENİ YAKLAŞIMLAR

Ayşenur Kocaman'ın "ELK1'in ALS Hastalığı ile İlişkili Genlerle Yaptığı Potansiyel Regülasyon Ağının İncelenmesi" başlıklı araştırması, ETS transkripsiyon faktörü ailesinden ELK1'in ALS hastalığıyla olan ilişkisini detaylı bir şekilde inceliyor. Bu proje, ELK1'in ALS ile ilişkili genler üzerindeki etkilerinin anlaşılması ve bu hastalığın tedavisine yönelik yeni yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

ALZHEİMER TANISINDA DEVRİM YARATACAK

Ecehan Abdik liderliğindeki "Genom Ölçekli Metabolik Modelleri Transkriptom Verileri ile Birleştiren Yenilikçi Bir Algoritma ile Alzheimer Hastalığı Alt Tipleri için Metabolit Biyobelirteçlerin Tahmini" projesi ise, Alzheimer hastalığının farklı alt tipleri için özel biyo belirteçlerin belirlenmesine odaklanıyor. Abdik'in geliştirdiği yenilikçi algoritma, hastalık tanısında devrim yaratacak potansiyele sahip.

GTÜ'NÜN BAŞARISI

GTÜ'nün bu projeleri, TÜSEB'in Acil Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında önemli bir finansman desteği alarak, hastalıkların erken teşhisi ve tedavisine yönelik çığır açan çalışmalar yapma fırsatı buluyor. Gebze Teknik Üniversitesi'nin bu başarısı, üniversitenin araştırma ve geliştirme faaliyetlerindeki liderliğini bir kez daha ortaya koyuyor.