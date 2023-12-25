Gü İle Başlayan Kelimeler - Türkçe Gü İle Başlayan Kelimeler Listesi

Gü ile başlayan kelimeler, halihazırda Türkçe öğrenenler için merak uyandırıcıdır. Zihinsel fonksiyonları geliştirmenin yollarından biri de hafızayı canlı tutmaktır. Bunun için Türkçedeki sözcükleri keşfetmek, anlamlarını öğrenmek ve nerelerde kullanıldıklarını araştırmak yararlı olabilir. Bu, hem okumayı daha keyifli bir hale getirir hem de nitelikli cümleler kurmaya katkı sağlar. Türkçe gü ile başlayan kelimeler listesi, bu açıdan faydalı olabilir.
Türkçeyi doğru ve etkili konuşabilmenin yollarından biri de yeni kelime öğrenmektir. Sözcüklerle arası pek iyi olmayanların yaşadığı sorunların başında, okuduğunu anlayamamak ve düzgün cümleler kuramamak yer alır. Öğrenme becerilerinin gelişimine katkı sağlaması ve hafızayı güçlendirmesi nedeniyle bulmaca ve benzeri bazı kelime oyunları, çoğu kişi tarafından oynanır. Bu tip oyunlarda kelimeleri oluşturan eklerin yerleri de oldukça önemlidir. Bundan dolayı, "- gü" ile başlayan kelimelerin neler olduğu sıkça araştırılır. Türkçeye bakıldığında, - gü ile başlayan 500'e yakın sözcük bulunmaktadır. O sözcüklerden bazıları ise şu şekildedir:
GÜÇ
GÜL
GÜN
GÜR
GÜZ
GÜDÜ
GÜRZ
GÜVE
GÜYA
GÜBRE
GÜÇLÜ
GÜDÜK
GÜFTE
GÜLEÇ
GÜLLE
GÜMÜŞ
GÜNAH
GÜNEŞ
GÜNEY
GÜREŞ
GÜRUH
GÜVEÇ
GÜVEN
GÜÇLÜK
GÜLLAÇ
GÜLÜNÇ
GÜMRÜK
GÜNCEL
GÜNDEM
GÜNÖTE
GÜRBÜZ
GÜDÜMLÜ
GÜFTECİ
GÜLÜCÜK
GÜNBERİ
GÜNEŞLİ
GÜNYÜZÜ
GÜREŞÇİ
GÜCENMEK
GÜLBAHAR
GÜLHATMİ
GÜMBÜRTÜ
GÜMRÜKÇÜ
GÜNAHKAR
GÜÇSÜZLÜK
GÜLGİLLER
GÜLKURUSU
GÜMÜŞHANE
GÜNCELLİK
GÜNEBAKAN
GÜCENDİRME
GÜFTECİLİK
GÜLEYAZMAK
Türkçede başında "-gu" eki bulunan ortalama 61 kelime bulunur. Bunlardan bazılarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.
GUAJ
GURU
GUATR
GUGUK
GURME
GURUR
GUSÜL
GUFRAN
GURBET
GURURLU
GURBETÇİ
GURURSUZ
GULYABANİ
GURBETLİK
GURBETZEDE