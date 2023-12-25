Gü İle Başlayan Kelimeler - Türkçe Gü İle Başlayan Kelimeler Listesi

Gü ile başlayan kelimeler, halihazırda Türkçe öğrenenler için merak uyandırıcıdır. Zihinsel fonksiyonları geliştirmenin yollarından biri de hafızayı canlı tutmaktır. Bunun için Türkçedeki sözcükleri keşfetmek, anlamlarını öğrenmek ve nerelerde kullanıldıklarını araştırmak yararlı olabilir. Bu, hem okumayı daha keyifli bir hale getirir hem de nitelikli cümleler kurmaya katkı sağlar. Türkçe gü ile başlayan kelimeler listesi, bu açıdan faydalı olabilir.

Gü ile Başlayan Kelimeler Neler?

Türkçeyi doğru ve etkili konuşabilmenin yollarından biri de yeni kelime öğrenmektir. Sözcüklerle arası pek iyi olmayanların yaşadığı sorunların başında, okuduğunu anlayamamak ve düzgün cümleler kuramamak yer alır. Öğrenme becerilerinin gelişimine katkı sağlaması ve hafızayı güçlendirmesi nedeniyle bulmaca ve benzeri bazı kelime oyunları, çoğu kişi tarafından oynanır. Bu tip oyunlarda kelimeleri oluşturan eklerin yerleri de oldukça önemlidir. Bundan dolayı, "- gü" ile başlayan kelimelerin neler olduğu sıkça araştırılır. Türkçeye bakıldığında, - gü ile başlayan 500'e yakın sözcük bulunmaktadır. O sözcüklerden bazıları ise şu şekildedir:

3 Harfliler

GÜÇ

GÜL

GÜN

GÜR

GÜZ

4 Harfliler

GÜDÜ

GÜRZ

GÜVE

GÜYA

5 Harfliler

GÜBRE

GÜÇLÜ

GÜDÜK

GÜFTE

GÜLEÇ

GÜLLE

GÜMÜŞ

GÜNAH

GÜNEŞ

GÜNEY

GÜREŞ

GÜRUH

GÜVEÇ

GÜVEN

6 Harfliler

GÜÇLÜK

GÜLLAÇ

GÜLÜNÇ

GÜMRÜK

GÜNCEL

GÜNDEM

GÜNÖTE

GÜRBÜZ

7 Harfliler

GÜDÜMLÜ

GÜFTECİ

GÜLÜCÜK

GÜNBERİ

GÜNEŞLİ

GÜNYÜZÜ

GÜREŞÇİ

8 Harfliler

GÜCENMEK

GÜLBAHAR

GÜLHATMİ

GÜMBÜRTÜ

GÜMRÜKÇÜ

GÜNAHKAR

9 Harfliler

GÜÇSÜZLÜK

GÜLGİLLER

GÜLKURUSU

GÜMÜŞHANE

GÜNCELLİK

GÜNEBAKAN

10 Harfliler

GÜCENDİRME

GÜFTECİLİK

GÜLEYAZMAK

Gu ile Başlayan Kelimeler Neler?

Türkçede başında "-gu" eki bulunan ortalama 61 kelime bulunur. Bunlardan bazılarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

4 Harfliler

GUAJ

GURU

5 Harfliler

GUATR

GUGUK

GURME

GURUR

GUSÜL

6 Harfliler

GUFRAN

GURBET

7 Harfliler

GURURLU

8 Harfliler

GURBETÇİ

GURURSUZ

9 Harfliler

GULYABANİ

GURBETLİK

10 Harfliler

GURBETZEDE