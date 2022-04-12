Güç Formülü Nedir, Nasıl Bulunur? Fizikte Güç Nasıl Hesaplanır?

Bir işin birim zamanda yapılma hızı güç olarak isimlendirilmektedir. Güç simgesi P, SI'da güç birimi Watt olarak ifade edilir. Çeşitli güç formülleri vardır ve hesaplama bunlar üzerinden yapılmaktadır. İş ya da enerji ile enerji doğru orantılı olan güç zaman ile ters orantıya sahiptir. Enerji ve işe ne kadar fazla ise gücün büyüklüğü de o kadar fazla olur. Aman ne kadar fazla olursa güç de o kadar küçük olacaktır.

Güç Formülü Nedir?

Fizikte önemli formüller arasında yer alan güç formülü, birim zamanda harcanan enerjiye ve üretilen enerjiye verilen isimdir. İş yapabilme yeteneği olarak da açıklanır. Güç P ile sembol edilir. Güç formülü P=W/t dir. W yapılan işi, t ise süreyi ifade eder. Joule birimi Joule, zaman birimi ise saniyedir.

Bir işi ne kadar kısa süre içinde yaparsanız harcanan güç o kadar fazla olur. Örnek olarak boyları eşit iki halterci, 150 Kg ağırlık kaldırıyor. Sporculardan bu ağırlıkları aynı yüksekliği kaldırmaları talep edilir. İkisi de aynı oranda enerji harcarlar. Hangi sporcu daha kısa süre içinde kaldırma işlemi yaparsa o daha güçlüdür.

Güç = (Yapılan İş) / (İşin Yapılma Süresi) ⇒ P = W / t

Güç = (Aktarılan Enerji) / (Geçen zaman) ⇒ P = ΔE / t

Güç nasıl bulunur?

W = F. Δx formülü üzerinden, iş yapılması için kuvvet cisme yol aldırmalıdır. Aynı zamanda kuvvet ve yolun paralel olması gerekir. Cisim yukarı doğru ve cismin ağırlığına eşit olarak kuvvet ile hareket ettirilirse yer çekimine karşı iş yapar. W = F.h W = mg.h'dir.

Güç Nasıl Hesaplanır?

Fizikte önemli kavramlar arasında yer alan güç kavramını anlamak için iş güç ve enerji kavramlarının birbiri ile bağlantılarını iyi kavramak gerekmektedir. Bu noktada güç nasıl hesaplanır sorusunun yanıtı son derece önemlidir. Güç formülünün iyi bilinmesi, güç nasıl hesaplanır sorusunu daha anlaşılır kılar.

Güç yapılan iş bölü zaman olarak hesaplanır. Gücü bulmak için iş zamana bölünür. Fakat fizikten birden fazla güç vardır. Mekanik güç ya da elektriksel güç kavramları bunlardan bazılarıdır.