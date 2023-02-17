Güç Zıt Anlamlısı Nedir? Güç Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Zengin bir dilimizin olması ve başka ulusların dilinden de etkilenmiş olması sebebi ile bazı kelimeler hem tek başına hem de cümle içinde anlamlı hale gelmektedir. Özellikle kelimelerin anlamlarını bildiğimiz zaman onlarla ilgili kurulan cümleleri analiz etmemiz daha da kolaylaşmaktadır. Güç kelimesi de anlam bakımından zengin olarak karşımıza çıkan kelimelerdendir. Şimdi beraber güç kelimesinin anlamını ve zıt anlamını öğreneceğiz.

GÜÇ KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Eski Türkçe bir kelime olan Güç kelimesi günümüze gelmiş bir kelimedir. Hem tek başına kullanılan hem de cümle içine kullanılan güç kelimesi günlük dilimize yerleşmiş bir kelimedir. Anlam olarak baktığımız zaman güç kelimesi karşımıza şu şekilde çıkar;

Kolay olmayan, yapılması, başarılması çetin.

Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet.

Anlam olarak da aslında 'güç olma durumu' olarak karşılaştığımız güç kelimesinin cümle içi kullanım örnekleri ise şöyledir;

Bu işi başarması çok güç görünüyor ama o çok inatçı.

Gücünün farkına vardığında her zorluğu aşacaktır.

GÜÇ KELİMESİNİN ZIT ANLAMI NEDİR?

Yukarıda anlamını açıkladığımız güç kelimesi güç durumda kalma şeklinde de karşımıza bir kalıp olarak çıkabilir. Bu şekilde bakıldığında zıt anlamını tahmin etmek çok zor olmayan güç kelimesinin zıt anlamlısı 'kolay' kelimesidir. Kolay kelimesinin anlamı ' sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen. Zahmetsiz' şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Kolay kelimesinin cümle içi kullanımı için birkaç örnek verelim;

Soruları hemen çözdü çünkü çok kolaydı.

Bu işten kolayca sıyrılacağını düşünüyor.

GÜÇ KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Bazen anlamını öğrenmiş olsak bile cümle içinde karşımıza benzerleri ile karşımıza çıkan kelimeler olabilir. Bir kelimeyi enine boyuna öğrenmek için benzer kelimelerini de öğrenmek gerekmektedir. İşte güç kelimesinin benzer kelimeleri;