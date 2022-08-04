Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu üniversite tercihlerinin devam ettiği şu günlerde SABAH Tercih Eki'ne konuştu. Türkiye'nin 20 milyondan fazla gençle Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu ''Bu manada gençlerimizin nitelikli olması, özverili, takım ruhuyla düşünen, gayret gösteren, analiz eden, üreten, tefekkür eden ve gerektiğinde itiraz eden, insanlara faydalı bir gençlik olması gerekiyor. Yarınlara olan yürüyüşümüzde, güçlü Türkiye iddiamızda en büyük imkânımız, gençlerimiz. Yani, gençler bizim en büyük gücümüz. O yüzden gençlerimizin yarınlara daha donanımlı, daha güçlü hazırlanmaları adına her türlü çabayı sarf ediyoruz'' diye konuştu. Bakan Kasapoğlu AK Parti iktidarında gençler için yapılan çalışmaları şöyle özetledi:Harç konusu AK Parti'den önce gençlerimizin en büyük problemlerinden biriydi. Harcını ödeyemeyen kazandığı üniversiteye kayıt yaptıramıyor, derslere giremiyor, diplomasını alamıyordu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin gençlerinin böylesine karanlık bir süreç içine girmesine izin vermedi ve 2012 yılında, öğrenci harcı konusunu bu ülkenin gençlerinin gündeminden çıkardı. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde devlet üniversitelerinde okumak isteyen gençler yüklü meblağlar ödemek zorundayken, Türkiye'de devlet üniversitelerinde eğitimin, bedava olduğunu göğsümüzü gere gere ifade ediyoruz.Ülkemizin burs, kredi ve yurt imkânlarıyla ABD ve birçok Avrupa ülkesinin çok önünde olduğunu ifade etmek isterim. Dünya üzerinde devlet eliyle verilen en kapsamlı ve en geniş öğrenci burs sistemini gençlerimize sunuyoruz. Avrupa'da ve Amerika'da bu sistem, büyük ölçüde üniversiteler, STK'lar ve özel sektör marifetiyle gerçekleşiyor. 2021 yılında 451 bin 608 öğrenciye burs verdik. 2002'den bu yana faydalanan öğrenci sayısında 9 kat, yapılan ödeme tutarında 14 kat artış ortaya koyduk. 2002'de 45 lira olan burs rakamı, bugün lisansta 850 TL, yükseklisansta bin 700 TL ve doktorada 2 bin 550 TL.Bakanlık olarak üzerinde en çok titizlendiğimiz konuların başında yurtlarımız geliyor. Şunu iddiayla söyleyebilirim ki; bakanlık yurtlarımızın kapasitesi, Avrupa ülkelerinin çok üzerinde. Şu andaki kapasitemiz 750 binin üzerinde. Buna özel ve üniversite yurtlarını da eklersek, toplam kapasite 1 milyon 40 bin seviyelerine çıkıyor ki bu sayı İngiltere kapasitesinin neredeyse 2 katına denk geliyor. 81 il ve 249 ilçede toplam 779 öğrenci yurdumuz var. Yurtlarımızın 5 tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hizmet veriyor.Türkiye'de yıllardır süregelen "Eğitim mi, spor mu?" ikilemine 17'si KKTC olmak üzere 75 vakıf üniversitesi ile imzaladığımız protokolle son verdik. Bu uygulamayla milli sporcularımız artık eğitimle hayalleri arasında bir tercih yapmak zorunda değiller.Yine spor alanında yetenekli insan kaynağının yetişmesi konusunda, Millî Eğitim Bakanlığımız ile devrim niteliğinde bir adımı attık ve "Spor Liseleri Ortak Yönetim Modeli Protokolü" imzaladık. Bu protokol neticesinde 81 ilde en az bir spor lisesi olmak üzere 102 spor lisesine en kısa zamanda kavuşmuş olacağız.Gençlerin imkanlarını çok iyi değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Bakan Kasapoğlu ''Bakanlığımız, yalnız Türkiye'nin değil; bütün insanlığın ümit kapısı olan gençlerimizin daima yanında, emrinde, hizmetindedir. Tüm imkânlarımız gençlerimiz içindir'' dedi. Bakan Kasapoğlu gençler için hayata geçirdikleri kültür faaliyetleriyle ilgili olarak da ''Yaz tatilinde şehirlerarası seyahat etmek, gezmek isteyen bütün gençlerimize hem ücretsiz konaklama imkânı sağlayarak Bakanlık yurtlarımızın kapılarını açıyor; hem de 18-25 yaş arasındaki gençlerimize Müzekart hediye ediyoruz. Gençler yola çıkacak, konaklamalarını 81 ilimizdeki yurtlarda yapacak ve bu seyahatlerinde Bakanlığımızın misafiri olarak, Galata Kulesi, Göreme Açık Hava Müzesi, Resim Heykel müzesi, Pamukkale Travertenleri, Zeugma Müzesi gibi 300'den fazla müzeyi ziyaret edebilecekler. Gençlerimiz Müzekart başvurularını ''gencnesever.com'' adresi üzerinden yapabilirler'' bilgisini verdi.