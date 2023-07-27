Guglielmo Marconi Kimdir? Marconi Neyi İcat Etti, Buluşları Neler?

1874 senesinde doğan ve varlıklı bir ailenin evladı olan ünlü İtalyan fizikçi denildiği zaman "Guglielmo Marconi kimdir, neyi icat etti?" gibi sorular ortaya çıkar. Bu sorulara yanıt verilirken Marconi icatları, hikayesi ve hayatı bakımından önem arz eden radyo ve telsiz çalışmalarına değinilmelidir. Çünkü ilk yayın istasyonunun kurulması gibi gelişmelerde rol oynayan Marconi, Hertz dalgalarını temel alan pek çok deneye hayat vermiştir.

Guglielmo Marconi Kimdir?

25 Nisan 1874'te dünyaya gelen Guglielmo Marconi, varlıklı bir ailenin evladı iken hayatı boyunca elektrik ile ilgilenmiştir. Tam adıyla Birinci Marconi Markizi Guglielmo Marconi olarak bilinen ünlü fizikçi, babasının Bolonya yakınlarında konumlanan malikanesinde yer alan laboratuvarda çeşitli çalışmalar yapmıştır. Bu nedenle annesi İrlanda-İskoç kökenli Annie Jameson iken babası da Porretta Terme'de toprakları bulunan Guiseppe Marconi olan ünlü fizikçiyle ilgili olarak Marconi icatları, hikayesi ve hayatı sıklıkla araştırılır.

Küçük yaşlarda başarılı bir öğrenci olmadığı bilinen Marconi, 2-6 yaşlarında iken abisiyle beraber İngiltere'nin Bedford adlı kasabasında yaşamıştır. Daha sonra İtalya'ya dönüş yapan Marconi'nin ilk olarak Bolonya'daki Augusto Righi'nin laboratuvarında, ardından Floransa'da bulunan Istituto Cavallero'da eğitim aldığı bilinir. Livorno'da da özel eğitim almaya devam eden ünlü fizikçi, icatları ve deneyleri düşünüldüğü zaman bir dahi olarak nitelendirilir. 20 Temmuz 1937 tarihinde hayatını kaybettiği bilinen Marconi, ünlü elektrik mühendisi ve İtalyan mucit olarak ön plana çıkar. 1897 senesinde kurulan The Wireless Telegraph & Signal Company adlı şirketin kurucu olan Guglielmo Marconi, fizik alanıyla ilgili olan mevcut çalışmaları geliştirerek pek çok elektrik deneyine imza atmıştır.

Guglielmo Marconi Neyi İcat Etti?

İtalyan fizikçi ve mucit olarak nitelendirilen Guglielmo Marconi; radyo, manyetik dedektör, monopol anten ve kablosuz telgraf gibi buluşların ortaya çıkmasında rol oynamıştır. Heinrich Hertz tarafından elektronik radyasyonun üretilebileceğinin ortaya konulmasından sonra bu konuya ilgi duyan Marconi, Pontecchio'da konumlanan evinde çeşitli deneyler yapmaya başlamıştır. Radyo dalgalarını kullanmak kaydıyla pratik bir telsiz telgraf sistemi oluşturmayı hedefleyen Marconi'nin bu konuya yönelik olan ilk deneyinin bir elektrik zili üzerine olduğu bilinir.

1885 senesinde 2,5 kilometre öteye telsiz işaretleri göndermeyi başardığı söylenen Marconi, bu alandaki çalışmalarını geliştirerek 1909'da ise Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştür. Buna ek olarak ünlü fizikçinin başarıları arasında 1898'de Manş Denizi ve 1901 yılında Atlantik Okyanusu üzerinden ilk telsiz sinyallerinin gönderilmesi de yer alır. 1919 yılında ilk yayın istasyonunun kurulmasında rol oynayan Marconi, 1932'de ise ultra kısa ve mikro dalgalar üzerine önemli bir açıklama yapmıştır. Marconi'ye göre ultra kısa ve mikro dalgalar düz bir çizgi şeklinde değil, ışık gibi tam düz olmayan bir yol izlemektedir. Hertz dalgalarını geliştirerek radyo ve telsiz gibi önemli icatların ortaya çıkmasına katkıda bulunan Marconi'nin Nobel Fizik Ödülü'ne ek olarak kazandığı diğer başarılar ise aşağıdaki gibidir: