Guguk Kuşu Nedir? Guguk Kuşu Özellikleri Neler, Nerede Yaşar ve Ömrü Kaç Yıldır?

Halk arasında diğer kuşlardan farklı olarak daha sık bilinen ve merak edilen guguk kuşu, ilgililerinin bu alanda bir sürü soru sormasıyla iyice merak konusu olmuştur. Peki guguk kuşu nedir? Bu sorunun cevabını merak eden insanlar guguk kuşu özellikleri neler, nerede yaşar ve ömrü kaç yıldır gibi soruları da merak etmişler ve yanıt aramışlardır. Bu yazımızda sizlere guguk kuşu hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. Buyurun keyifle okumaya.

Guguk Kuşu Nedir?

Yunan mitolojisinde tanrıça Hera'nın kutsal kuşu olarak görülen guguk, binlerce yıl boyunca insan kültüründe rol oynamıştır. Avrupa'da guguk, ilkbahar ile ilişkilendirilir ve Hindistan'da arzu ve hasret tanrısı Kamadeva'nın kutsal kuşudur. Japonya'da ise karşılıksız âşkın sembolüdür. Guguklar, Cuculidae adındaki Cuculiformes takımı içinde yer alan kuşlardır. Gugukgiller ailesi olarak bilinen bu takımdaki kuşlar, genellikle orta boydalardır ve en fazla 30 santimetreye kadar uzayabilirler. Ayrıca ince ve uzun bir bedene sahip olan bu kuşlar, narin yapısı ile en zarif görünen kuşlar arasındadır. Türlerinin çoğu ağaçlarda yaşamaktadır ve sayısı fazlaca üstün olan türleri ise yerde yaşayan zemin kuşlarıdır. Familya kozmopolit dağılım göstermektedir fakat türlerinin çoğu tropikaldir ve tropikal yerlerde yaşarlar. Guguk kuşlarının, diğer kuşlar gibi kendilerine ait bir yuvaları bulunmamaktadır. Yuva yapmazlar ve bu özellikte olan bazı türleri ise göçmendir. Bazı türleri kuluçkaya yatmazlar ve başka kuşların yuvalarına yumurtlamaktadırlar. Buna oranla türlerinin çoğu kendi yavrularını yetiştirmektedir. Genellikle böcekler, böcek larvaları ve diğer hayvanlarla beslenmektedirler. Bu beslenme biçiminin yanı sıra meyve ile de beslenmeyi sevmektedirler.

Guguk Kuşu Özellikleri Nelerdir?

Göçmen kuşlar olarak bilinen guguk kuşları sivri bir kuyruktan ve renkli bir telekten oluşmaktadırlar. Renkleri yaşadığı ortama uygun olduğundan kendilerini iyi gizlemektedirler ancak seslerinden kaynaklı yerlerini belli etmektedirler. Çoğu kahverenkli olup, beyazımtrak göğüsleri çizgilidir ve bu tür, iyi bir uçucudur. Atmacaya benzer olanları da vardır. Tırmanıcı ve döner parmaklı ayaklarının iki parmağı önde, ikisi geridedir. Yuva yapma özelliğine sahip olmadığından dolayı herhangi bir alana yumurta bırakabilmektedir. Tepeli Guguk, Altın Guguk ve Kül Rengi Guguk ise bu hayvanlara ait en çok bilinen türler arasında yer almaktadır. Guguk kuşları kendi yumurtalarını başka bir bölgeye gagaları aracılığı ile taşıyabilme özelliğine sahiptirler. Genel olarak guguk kuşları yavrularını, geçici olarak kaldıkları yerde büyütmektedirler. Türleri kuluçkaya yatmazlar ve yumurtalarını yabancı kuşların yuvalarına bırakırlar. Böylece yavru gugukların bakımını üvey ana baba üstlenmektedir. Çok eşli canlılardır ve özellikle erkek olan guguk kuşları, birden fazla dişi guguk kuşu ile çiftleşebilmektedir. Bir sene içinde toplamda 20 adet yumurta bırakabilmekte olan bu kuşların yumurtaları yalnızca yarısı çatlayarak yavru halini almaktadır. Guguk kuşları aynı zamanda çok iyi bir eğiticidir.

Guguk Kuşu Nerede Yaşar ve Ömrü Kaç Yıldır?

Guguk kuşlarının genellikle türleri tropikaldir. Bu kuşların, diğer kuşlar gibi kendilerine ait bir yuvaları bulunmamaktadır. Dağlık, ovalık ya da ormanlık alanlarda yaşayabilmekte olan bu kuşlar yavrularını kendi yuvalarına değil başka kuşların yuvasına bırakmaktadırlar. Yumurtalar bu sebepten kaynaklı kolayca ayırt edilmez ancak guguk kuşları kendi yumurtalarını kolaylıkla ayırt edebilirler.

Beslenme, iklim ve doğurganlık gibi unsurlar, ömrün uzunluğunu belirleyen unsurlar arasında yer almaktadır. Yaygın olarak protein ağırlıklı hayvanları kendilerine besin kaynağı olarak seçerler. Buradan hareketle guguk kuşu ömrü çok uzun değildir; ancak çok kısa bir ömürden de bahsedilmemektedir. 10 sene kadar yaşayabilmekte olan guguk kuşları, genellikle göç etmeleri nedeniyle sürü içinde belli kazalara maruz kalmazlar ya da başka etçiller tarafından avlanmazlarsa çok daha uzun yaşama şansları oluşabilmektedir.

Guguk Kuşlarında Üreme ve Çiftleşme Nasıl Olur?

Guguk kuşlarında üreme ve çiftleşme genellikle 1 hafta kadar sürmektedir. Çok eşli olan erkek guguk kuşları en doğurgan olan dişiyi seçmekte ve o dişi ile çiftleşmektedir. Çiftleşme uzun sürdüğünden dolayı uzun bir süre bu iki kuş birbirinden ayrılmamaktadır.