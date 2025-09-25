Gül Çeşitleri ve İsimleri - Dünyada ve Türkiye’de Hangi Gül Türleri Bulunur?

Güller, yüzyıllardır güzellikleri, kokuları ve sembolik anlamlarıyla insanlığın hayranlığını kazanmış, bahçelerin ve kalplerin vazgeçilmez çiçekleridir. Gül çeşitleri ve isimleri kendine özgü zarafeti ve büyüleyici özellikleriyle doğanın bizlere sunduğu eşsiz birer armağandır. Dünyada ve Türkiye'de yetişen gül türleri nelerdir sorusu pek çok farklı gül çeşidini tanımamıza, her birinin kendine has güzelliğini ve kullanım alanlarını incelememize yardımcı olur.

Gül Çeşitleri ve İsimleri

Başlıca gül türleri şunlardır:

Rosa centifolia (Yüz Yapraklı Gül)

Rosa rugosa (Japon Gülü)

Rosa banksiae (Sarmaşık Gülü)

Rosa foetida (Sarı Gül)

Floribunda Güller

Miniatür Güller

Süs Gülleri / Peyzaj Gülleri

Dünyada ve Türkiye'de Yetişen Gül Türleri Nelerdir?

Dünyada yaygın yetiştirilen bazı önemli türler:

Şam Gülü (Rosa damascena): Gül yağı üretiminde kullanılır.

Fransız Gülü (Rosa gallica): Tarihî öneme sahip Avrupa menşeli bir türdür.

Yüz Yapraklı Gül (Rosa centifolia): Katmerli yapısıyla parfümeri endüstrisinde değerlidir.

Hibrit Çay Gülleri: Bahçe ve kesme çiçek olarak kullanılır.

Floribunda Güller: Salkım salkım açar, peyzajda kullanılır.

Salkım salkım açar, peyzajda kullanılır. Sarmaşık Güller (Climbing Roses): Pergola ve duvar süslemelerinde kullanılır.

Türkiye'de hem doğal olarak yetişen hem de kültüre alınan çok sayıda gül türü bulunur. Ülkemiz, özellikle gül yağı ve gül suyu üretimi açısından dünya çapında tanınır. En yaygın türler: