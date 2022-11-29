Gül Eş Anlamlısı Nedir? Gül Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük Ve TDK Anlamı

Geçmişten günümüze edebiyatta gül kelimesi hem Türk-İslam edebi eserlerinde hem divan edebiyatında hem de günümüz edebiyatında sıklıkla kullanılır. Gül eş anlamlısı ile de sıklıkla kullanılan bir kelime olduğu için gül kelimesinin eş anlamlısını da öğrenmek ve cümle içinde nasıl kullanıldıklarını bilmek gerekmektedir.
Gül Kelimesinin Eş Anlamlısı
Sayısız çeşitleri ile en çok bilinen ve en çok tercih edilen çiçeklerden biridir gül. Şairlerin duygularını anlatmak için sevdiklerini en çok benzettikleri çiçeklerin de başında gelir. Her renginin ayrı bir anlamı olan gülün eş anlamlıları olarak karşımıza çıkabilecek kelimelerin listesi aşağıdaki gibidir;
Gül Kelimesinin Eş Anlamlısı ve TDK Anlamı
Gül kelimesinin eş anlamlısı olarak karşımıza çıkan 3 kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler ile cümle içinde karşılaştığımızda şaşırmamak ve ne olduklarını bilmek için size anlamları ve örnek cümle kullanımlarını da hazırladık. İşte yukarıda bahsettiğimiz gül kelimesinin eş anlamlısı kelimelerin anlamları;
- Sad-Berg: Farsça kökenli bir kelime olarak karşımıza çıkar. Özellikle tasavvuf edebiyatında ve divan edebiyatında sıklıkla gül kelimesinin yerine kullanılmıştır. Kelime anlamı olarak Farsçada sad yüz, berg ise yaprak demektir. Gülü anlatmak için "yüz yapraklı çiçek" şeklinde kullanılmıştır.
- Verd: Arapça bir kelime olmasına rağmen yine divan edebiyatında çok fazla kullanılan ve gül kelimesi yerine kullanılan bir kelimedir Verd kelimesi. Bazı kaynaklarda "Vürd ya da Vird" şeklinde karşımıza çıksa da kelime anlamı olarak gül anlamına gelmektedir ve edebiyatımızda sıklıkla kullanılır.
- Zehre: Genellikle Osmanlıca olarak karşımıza çıkan bir kelime olan zehre kelime anlamı olarak direkt gül anlamına gelmez. Asıl kelime anlamı çiçektir. Fakat edebiyatımızın divan edebiyatı ve tasavvuf edebiyatı dönemlerinde şairler tarafından gül kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılmıştır.