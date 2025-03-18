Gül Kurusu Nasıl Yazılır? TDK’ye Gülkurusu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türkçede birleşik ve ayrı yazılan kelimeler belirli dil kurallarına göre düzenlenmiştir. İki kelimenin birleşerek yeni bir anlam kazanıp kazanmadığı, yazım şeklini belirleyen faktörlerden biridir. Ancak, yazılı olarak kullanıldığında gül kurusu ifadesinin nasıl yazılması gerektiği konusunda bazı karışıklıklar yaşanabilir. Gül kurusu nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır demeden önce bu ifadenin, kurutulmuş gül yapraklarını anlatan bir tamlama olarak kullanıldığını ayrıca belirtmek gerekir.

Gül Kurusu Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazımı "gül kurusu" şeklinde ayrı olmalıdır.

Yanlış kullanım: gülkurusu

gülkurusu Doğru kullanım: gül kurusu

Bu ifadenin ayrı yazılmasının sebebi, tamlamadan oluşmasıdır. "Gül" kelimesi kuruyan bir çiçeği, "kurusu" kelimesi ise kurumuş olma durumunu belirtmektedir. Birleşik yazılması gereken kelimeler genellikle yeni bir anlam kazanmış kelimelerdir, ancak gül kurusu ifadesi hala kelimelerin ayrı anlamlarını koruduğu için ayrı yazılır.

TDK'ye Göre Gülkurusu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

TDK'ye göre "gül kurusu" kelimesi her zaman ayrı yazılmalıdır. Kurutulmuş gül yapraklarını ifade eden bu kelimenin doğru kullanımına dikkat edilerek, yazım hatalarının önüne geçilmelidir.