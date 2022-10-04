Gulaman-ı Saray Nedir? Gulaman-ı Saray Ordusu Özellikleri ve Görevleri Neler?

Tarih derslerinde sıkça duyduğumuz, özellikle eski dönemde yaygın olarak kullanılan kelimelerden birisi Gulaman-ı Saraydır. Tarihte belli dönemlerde yaygın olarak görülen Gulaman-ı Saray birliklerinin yer aldığı bir ordu sistemi vardır. Gulaman-ı Saray ordusunun özellikleri ve görevleri neler sorusu da bu durumda önem kazanmıştır. Gulaman-ı Saray ordusu hakkında bilgi sahip olmak isteyen ve bunun hakkında araştırma yapan kişiler için öncelikle "Gulam" kökünün anlamını bilmek gerekecektir. Tarihte söz konusu olan bu kesim orduların kim olduğu ve nasıl bir amaca hizmet ettikleri de araştırılan konulardan birisidir. Gulaman-ı Saray nedir sorusuna dair detaylar...

Gulaman-ı Saray Nedir?

Tarihin eski dönemlerinde belirli topluluklar için temsil edilen pek çok isim vardır. Bunlardan birisi olan Gulaman-ı Saray ise, Selçuklu döneminde özellikle gayr-i müslim esir çocukların ya da satın alınan kölelerin yetiştirilmesi ile oluşturulan bir ordudur. Bu sisteme ise Gulam yani "Kölemen sistemi" adı verilmiştir. Gulam ise özellikle İslam devletlerinde kölelerden oluşan ve hükümdarı korumakla görevli askeri birlikleri temsil eder. Bu durum, Osmanlı Devleti'nde kapıkulu askerleri olarak devam etmiştir.

Gulaman-ı Saray Ordusu Özellikleri

Selçuklu döneminde adını sıklıkla duyduğumuz Gulaman-ı Saray ordusu özellikleri sıklıkla araştırılmıştır. Gulaman-ı saray ordusu, çoğunluğu Türklerden oluşan esirlerin satın alma yoluyla savaşta esir düşenler ve küçük yaşta toplanan çocukların gulamhane denilen askeri yetiştirme merkezinde yetiştirilmesine verilen bir sistemdir. Burada gulamlara askeri konular, yönetim ve protokoller hakkında bilgi verilirdi. Gulamlar aldıkları eğitime göre askeri ve idari görevlere getirilirlerdi. Bu esirler arasında asker olarak yetiştirilenler, sultanın özel muhafiz ordusu olan Gulaman-ı Saray'a alınmışlardır. Bu orduda yer alanlar, hem sarayı hem de hükümdarı korumakla görevli maaşlı askerlerdir.

Gulaman-ı Saray Görevleri

Gulaman-ı saray ordusunun pek çok görevleri bulunur. Devşirme asıllı olan bu saray ordusunun bilinen en önemli görevi, sarayı ve hükümdarı korumalarıdır. Gulam-ı saray ordu bölümündekiler direkt sultana bağlıydı. Bu sistem içerisinde yetişenlerin yetenekli olanları uzun bir eğitimin ardından özellikle saray ve devlet yönetiminde en üst kademelere yükseltilmiştir.