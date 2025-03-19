Güler Yüzlü Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Güleryüzlü Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

İnsanların karakter özelliklerini tanımlamak için kullanılan sıfatlar, çoğu zaman birden fazla kelimenin birleşmesiyle oluşur. Bu tür kelimeler zamanla bir kavram haline gelebilir ve dilbilgisi kurallarına göre birleşik ya da ayrı yazılmaları gerekebilir. Ancak bazı kelimeler halk arasında yanlış bilindiği için hatalı biçimlerde yazılabilir. Güler yüzlü nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır gibi sorular bu yazım yanlışlarının önüne geçilmesinde yardımcı olur.

Güler Yüzlü Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "güler yüzlü" kelimesi ayrı yazılmalıdır. "Güleryüzlü" şeklindeki bitişik yazım hatalı kabul edilmektedir.

Bu kelimenin ayrı yazılmasının temel sebebi, bir sıfat tamlaması olmasıdır. "Güler" kelimesi bir fiilimsidir ve "yüzlü" kelimesiyle bir sıfat tamlaması oluşturarak bir kişinin yüz ifadesini tanımlar. Türkçede sıfat tamlamaları genellikle ayrı yazılır, çünkü kelimeler bağımsız anlamlarını korurlar.

TDK'ye Göre Güleryüzlü Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "Güler yüzlü" kelimesi ayrı yazılmalıdır. "Güleryüzlü" şeklindeki kullanım ise hatalı kabul edilmektedir.

Dilbilgisi kurallarına göre, birleşik kelimeler yeni bir anlam kazanıyorsa bitişik yazılır; ancak, sıfat tamlamaları kendi anlamlarını koruyarak bir isme nitelik kattığında ayrı yazılmalıdır. "Güler yüzlü" kelimesi de bu kurala uyduğu için her zaman ayrı yazılmalıdır.