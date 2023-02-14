Gülistan Ne Demek? Osmanlıca Gülistan Ne Anlama Gelir, Divan Şiirinde Neyi Temsil Eder?

Gülistan ne demek sorusunu araştırırken bu kelimenin daha çok divan edebiyatında kullanıldığı dikkat çeker. Divan şiirinde gülistan ne anlama gelir? Gülistan neyi temsil eder sorusu da divan edebiyatı araştırmasında gündeme gelir. Gülistan kelimesinin kökeni gül sözcüğüdür. Şah-ı gülistan kelimesi de divan edebiyatında karşınıza çıkacaktır. Şah-ı gülistan ne demek sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Gülistan Ne Demek?

Gülistan kelimesi, günümüz Türkçesinde de kullanılan bir sözcük olsa da daha çok Osmanlıca kaynaklarda bu sözcük ile karşılaşılır. TDK kaynaklarında da bu sözcüğün anlamına yer verilmiştir. Bu kelime geçmiş dönemdeki birçok eserde de kullanılmıştır.

Gülistan, gül sözcüğünden türemiştir. Gülistan kelimesi de gül bahçesi anlamına gelir. TDK kaynaklarında da gülistan, gülü bol olan, güllük, gül bahçesi olarak tanımlanmıştır. Gülistan kelimesinin yer aldığı çok sayıda deyim ve atasözünün olduğunu da görebilirsiniz.

Divan Şiirinde Gülistan Ne Anlama Gelir?

Gülistan kelimesinin daha çok divan edebiyatı örneklerinde kullanıldığına şahit olursunuz. Bu kelime şiire anlam derinliği kazandırır. Gül, her dönemde güzelliği, saflığı, temizliği simgelemiştir. Bazı divan şairlerinin gül olarak simgelediği kişinin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) olduğunu görürsünüz. Divan şairleri Peygamberimize olan hayranlıklarını ifade etmek için gül ve gülistan kelimelerinin derin anlam kazandırma etkisinden istifade etmişlerdir. Bu anlamda divan şairlerinin çok da başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Divan şiiri örnekleri incelendiğinde gülistan kelimesinin geçtiği çok sayıda eserle karşılaşacaksınız.