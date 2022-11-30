Tebessüm ve mutluluğun yüzdeki fiziki karşılığını ifade eden gülmek kelimesi hem günlük konuşmada sıkça kullanılmaktadır. Gerek cümle içerisindeki uyumu gerekse kelime çeşitliliği için yer yer eş anlamlı kelimelere başvuruluyor. Bu nedenle de gülmek zıt anlamlısı vatandaşlar tarafından zaman zaman araştırılıyor. Başta TDK olmak üzere çeşitli sözlük tanımlarına göre gülmek zıt anlamlısı nedir? İşte, gülmek kelimesinin aksi manasını ifade etmek için kullanabileceğiniz gülmek zıt anlamlısı ve tanımı…

GÜLMEK ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Gülmek kelimesinin zıt anlamlı sözcüğü ağlamak kelimesidir.

GÜLMEK NE DEMEK?

Gülmek kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. TDK'ye göre gülmek kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

İnsan, hoşuna veya tuhafına giden olaylar, durumlar karşısında, genellikle sesli bir biçimde duygusunu açığa vurmak

Mutlu, sevinçli zaman geçirmek, eğlenmek, hoşça vakit geçirmek

Biriyle alay etmek

GÜLMEK KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

- O ne söylese sinirli sinirli ve tabii olmayan gülüşü ile gülüyordu.

GÜLMEK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

gülerim! (veya güleyim bari!)

gülerken ısırmak

güler misin, ağlar mısın!

gülme komşuna, gelir başına

gülmekten kırılmak (veya katılmak veya yarılmak)

gülüp geçmek

gülüp oynamak (veya söylemek)

GÜLMEK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

güle güle, güle oynaya, yüze gülücü